Šojgu se zaletio s izjavom, ovo bi moglo jako naljutiti Putina i Kremlj: 'Svaki rat završi mirom'

Kratka izjava, i to za televiziju koju kontrolira njegovo Ministarstvo obrane, mogla bi skupo stajati Šojgua. Vjerojatno je i on sam to shvatio, pa je od idućeg pitanja novinara pobjegao iz prostorije...

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu jedan je od Putinovih najbližih suradnika. Dvojac je toliko blizak da zajedno provode ljetovanja u Sibiru, gdje onda love ribu i pokazuju obnažena torza fotografima. Foto: Alexei Nikolsky Iako 'specijalna vojna operacija', kako u Rusiji zovu ovaj krvavi rat u Ukrajini, ne napreduje nikako po planu Kremlja, Šojgu je i dalje ministar. Vladimir Putin ga se ne želi odreći, čak i kad na njegov račun stižu otvorene kritike od strane Jevgenija Prigožina i Ramzana Kadirova. Jedna rečenica - dva problema A kritika, kao i 'jezikove juhe' od Putina, bi moglo biti i nakon njegovih posljednjih izjava. Šojgu je u kratkom intervjuu za TV Zvezdu, rusku televizijsku kuću koje kontrolira njegovo Ministarstvo obrane, na pitanje "Kako će završiti sukob u Ukrajini" odgovorio: - Svaki rat završava mirom, piše ISW. Foto: SPUTNIK/REUTERS Jednostavna je to izjava, ali Putinovu režimu problematična iz dva razloga. Prvi: Rusija nije u ratu. Službeno. Vladimir Putin 24. veljače 2022. godine pokrenuo je 'specijalnu vojnu operaciju' s ciljem 'denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine'. I unatoč činjenici da su po podacima Kijeva izgubili više od 160.000 vojnika od početka rata, ta riječ je u Rusiji zabranjena. Ako je netko i izgovori, mediji je cenzuriraju i umjesto toga stave specijalna vojna operacija, uz napomenu kako je kažnjivo iznositi laži o ruskoj vojsci. Drugi: Putin i društvo baš ne vole kad netko na svoju ruku, ma bio on i ključni ministar kao Sergej Šojgu, daje izjave o Ukrajini. Sve to mora prvo proći kroz filtar i dobiti odobrenje. Poruka mora biti usklađena. Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS Ministar u bijegu od pitanja A govoriti o miru, dok druge političke vođe i elite zazivaju uništenje Ukrajine, nije pretjerano usklađeno. Šojgu je zato i vjerojatno odjurio od idućeg pitanja novinara "Kad se može očekivati mir u Ukrajini?". Samo je napustio prostoriju bez odgovora. Iako je TV Zvezda prvotno objavila snimku ministra obrane kako odlazi, ona je u idućoj verziji izrezana. A dokad će trajati rat, to nitko ne zna. Eventualno Vladimir Putin. Ali on ne pokazuje namjere da prekine ovaj sukob, a zapadni analitičari smatraju kako se ruski predsjednik nada da će mu vrijeme postati najbolji saveznik. Putin očekuje kako bi podrška Zapada Ukrajini mogla oslabiti, ako ne i nestati, tijekom idućih godina. Još ako bi u Bijelu kuću nekako došao njegov 'pajdo' Donald Trump.... - Putin nema neposrednih planova za mir u Ukrajini i zato se Zapad treba pripremiti da Kijevu još dugo vremena dostavlja pomoć. Žestoke borbe usredotočene oko Bahmuta pokazuju da je Rusija voljna samo ubaciti tisuće i tisuće vojnika i imati mnogo žrtava za minimalne dobitke - kazao je nedavno šef NATO-a Jens Stoltenberg i naglasio da je ruski predsjednik uključen u "rat iscrpljivanja". OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU