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VOZAČI UHIĆENI

Šok kod Bregane: Policija je zaustavila kamion u kojem je bilo 100 ilegalnih migranata

Piše 24sata,
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Šok kod Bregane: Policija je zaustavila kamion u kojem je bilo 100 ilegalnih migranata
Foto: Monika Skolimowska/DPA
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Protiv vozača (37) bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela nedopuštenog prelaska granice ili teritorija države te će biti priveden istražnom sucu

Slovenska policija je na Obrežju uhitila srpskog državljanina (37) koji je kamionom u Sloveniju nedopušteno prevezao gotovo 100 stranih državljana. Istoga poslijepodneva policija je na Drnovu uhitila i slovačkog državljana (27) koji je kombijem prevozio još 27 stranih državljana, izvijestila je Policijska uprava Novo Mesto, a prenosi 24ur. 

Policija je dojavu zaprimila u srijedu oko 7 sati od građanina koji je na području Drnova primijetio više osoba kako izlaze iz teretnog vozila. Na Obrežju su zatim pronašli teretno vozilo srpskih registarskih oznaka i uhitili vozača, a kamion, koji je bio natovaren pšenicom, su oduzeli.

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Na širem području Drnova policija je pronašla i uhitila ukupno 99 stranih državljana.

Protiv 37-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela nedopuštenog prelaska granice ili teritorija države te će biti priveden istražnom sucu. Strani državljani koji su skriveni u kamionu nedopušteno ušli u Sloveniju tijekom policijskog su postupka izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. 

Istoga poslijepodneva policija je dobila novu dojavu građanina, ovaj put o sumnjivom ponašanju vozača kombija na području Jesenica. Policajci su na Drnovu pronašli državljanina Slovačke, a u njegovom se kombiju nalazilo 27 stranih državljana koji su nedopušteno ušli u Sloveniju. Vozač je uhićen, a kombi mu je oduzet te će i protiv njega biti podnesena kaznena prijava.

Iz policije su priopćili kako postupak prema stranim državljanima još nije dovršen. Također su pozvali građane da ih bez odgode obavijeste o sumnjivim okolnostima te istaknuli kako je suradnja javnosti u očuvanju sigurnosti i otkrivanju kaznenih djela od iznimne važnosti.

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