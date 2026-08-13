Šok kod Bregane: Policija je zaustavila kamion u kojem je bilo 100 ilegalnih migranata

Slovenska policija je na Obrežju uhitila srpskog državljanina (37) koji je kamionom u Sloveniju nedopušteno prevezao gotovo 100 stranih državljana. Istoga poslijepodneva policija je na Drnovu uhitila i slovačkog državljana (27) koji je kombijem prevozio još 27 stranih državljana, izvijestila je Policijska uprava Novo Mesto, a prenosi 24ur.

Policija je dojavu zaprimila u srijedu oko 7 sati od građanina koji je na području Drnova primijetio više osoba kako izlaze iz teretnog vozila. Na Obrežju su zatim pronašli teretno vozilo srpskih registarskih oznaka i uhitili vozača, a kamion, koji je bio natovaren pšenicom, su oduzeli.

Na širem području Drnova policija je pronašla i uhitila ukupno 99 stranih državljana.

Protiv 37-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela nedopuštenog prelaska granice ili teritorija države te će biti priveden istražnom sucu. Strani državljani koji su skriveni u kamionu nedopušteno ušli u Sloveniju tijekom policijskog su postupka izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Istoga poslijepodneva policija je dobila novu dojavu građanina, ovaj put o sumnjivom ponašanju vozača kombija na području Jesenica. Policajci su na Drnovu pronašli državljanina Slovačke, a u njegovom se kombiju nalazilo 27 stranih državljana koji su nedopušteno ušli u Sloveniju. Vozač je uhićen, a kombi mu je oduzet te će i protiv njega biti podnesena kaznena prijava.

Iz policije su priopćili kako postupak prema stranim državljanima još nije dovršen. Također su pozvali građane da ih bez odgode obavijeste o sumnjivim okolnostima te istaknuli kako je suradnja javnosti u očuvanju sigurnosti i otkrivanju kaznenih djela od iznimne važnosti.