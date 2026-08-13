Josip Dabro objavio post o ilegalnim migrantima, spominje pucanje i policijsko prebijanje

Načelo državne preventive prema ilegalnim migrantima: sa zlom nema razgovora, u zlo treba pucati, objavio je na društvenim mrežama saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, referirajući se na tekst Jutarnjeg lista u kojem se navodi kako je Pakistanac Mohamad Sh. zatočio i silovao Nepalku.

- Taj čovjek godinama u statusu tražitelja azila kao ilegalni migrant vršlja Europom i Hrvatskom, ponavlja najteža kaznena nedjela, policije ureduju i privode ga sudovima, sudovi ga kažnjavaju, a nitko ga ne može protjerati. Jer uvijek iznova zatraži azil - napisao je Dabro.

Dodaje kako je to čemu svjedočimo demonstracija nemoći i paralize državnih poredaka.

- Istovremeno je poziv svima u svijetu da dođu i mirno nekažnjivo ispunjavaju svoje najperverznije nagone i želje. Informacija s naslovnice Jutarnjeg o Pakistancu je poruka: Dođite, radite što god hoćete, nitko vam ne može ništa, a uz to ćete imati besplatan smještaj, hranu, džeparac za kondome, eventualno noževe ili čak i vatreno oružje - objavio je Dabro.

- Onda se iščuđavamo kako nam se i zašto to događa, a javni privid političke i državne odlučnosti se svede na jalove rasprave i nadmudrivanja o ljudskim pravima, europskom poretku i lažnim vrijednostima, na mržnju protiv Trumpa koji demonstrira kako se mora ponašati odgovorna država ili na rasprave treba li vojska na granice ili ne - dodao je saborski zastupnik.

Dodaje kako je posljedica da Pakistanac ili neki drugi ilegalni migrant nastavlja terorizirati, kako Dabro kaže, smijući se.

- U kontekstu ranijih informacija o nasrtaju na policajku, premlaćivanje, ubojstva, masovne tučnjave i bezbroj javnosti nepoznatih, a svakodnevnih ružnih scena na ulicama Zagreba i europskih gradova, posve je očito da sve ozbiljnija nesigurnost postaje legalna europska stečevina. Kako se postaviti prema tome? Jednostavno. Nema milosti i popusta prema zlu. Ništa ilegalno ne smije postati legalno. Sigurnost svoga naroda se primarno brani na granicama, svim sredstvima i pucanjem ako i kad treba. Ni jedna međunarodna norma ne može pravno suspendirati suvereno i isključivo pravo države da svim raspoloživim sredstvima štiti svoju nacionalnu sigurnost, a ako su u koliziji međunarodne norme i stanje nacionalne sigurnosti, međunarodne norme su bezvrijedne i suspendiraju se.

- Nepravno se ne može steći pravo. Djelovati odmah bez milosti i lažnih pravnih labirinata, promovirati takvu odlučnost u domaćoj i međunarodnoj javnosti kako bi se poslala preventivna poruka onima sa sličnim naumima kao ovaj Pakistanac. Svi koji imaju moralni prigovor na ovakve državne politike, umjesto retoričkih nadmudrivanja - preuzmite ilegalne migrante, vodite ih kući, hranite i njegujete, dijelite s njima svoju sigurnost, blagostanje i dom, prestanite dijeliti tuđe. I snosite punu odgovornost za njihovo djelovanje vi pred državom - objavio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta.

Dodaje da je zato umjesto poruke o nemoći države u postupanju prema zlu kakvu vidimo u medijima, potrebno istaknuti naslove tipa: Ilegalnog migranta u nasilnom pokušaju prelaska hrvatske granice ubile snage sigurnosti! Policija pretukla silovatelja, sud ga odmah protjerao iz Hrvatske! Hrvatska privremeno suspendirala pravo na zahtjev za azil ilegalnom migrantu!.

- Takve poruke više vrijede od sto armija na granicama. A ne smiju biti isprazne, jer oni kojima su upućene moraju znati da su istinite. Tko planira ući nezakonito u Hrvatsku i raditi nered u zemlji, mora znati da ga čeka progon ili smrt, a ne zaštita i nadpravo. Tako se šalje poruka svome narodu. Budimo država a ne humanitarni zbjeg svjetskom zlu - zaključio je Dabro.