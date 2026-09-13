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ŠOK KOD VELIKE Našli tijelo muškarca! Policija objavila: 'Priveli smo jednu osobu...'

Piše Luka Safundžić,
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ŠOK KOD VELIKE Našli tijelo muškarca! Policija objavila: 'Priveli smo jednu osobu...'
Foto: 24sata
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Slijedi očevid i daljnje kriminalističko istraživanje, rekla je policija...

Požeško-slavonska policija izvijestila je kako je u nedjelju ujutro zaprimljena dojava o pronalasku mrtvog tijela u mjestu Radovanci.

- U nedjelju 13. rujna 2026. oko 9.53 sati Operativno-komunikacijski centar PU požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno mrtvo tijelo muške osobe - rekli su iz policije.

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Dodaju kako je osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem pod nadzorom policije.

Kako neslužbeno doznajemo riječ je o nasilnoj smrti. Muškarac je ubijen štrim predmetom, najvjerojatnije nožem.

- Slijedi očevid i daljnje kriminalističko istraživanje - zaključuju iz policije. 

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