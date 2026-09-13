UŽAS U PULI U sukobu ozlijeđen muškarac (30), u bolnici je...

Pulska policija objavila je kako je u subotu kasno navečer zaprimila dojavu o sukobu u Puli.

- Teško je ozlijeđen 30-godišnjak koji je fizički napadnut - rekla je policija.

Dodaju da mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici.

- Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja - zaključila je policija