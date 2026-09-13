Ozlijeđenom muškarcu je zbog teških ozljeda pružena pomoć u pulskoj bolnici, rekli su iz policije...
Policija sve istražuje
UŽAS U PULI U sukobu ozlijeđen muškarac (30), u bolnici je...
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Pulska policija objavila je kako je u subotu kasno navečer zaprimila dojavu o sukobu u Puli.
- Teško je ozlijeđen 30-godišnjak koji je fizički napadnut - rekla je policija.
Dodaju da mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici.
- Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja - zaključila je policija
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