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Policija sve istražuje

UŽAS U PULI U sukobu ozlijeđen muškarac (30), u bolnici je...

Piše Luka Safundžić,
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UŽAS U PULI U sukobu ozlijeđen muškarac (30), u bolnici je...
Ilustracija | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, Canva
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Ozlijeđenom muškarcu je zbog teških ozljeda pružena pomoć u pulskoj bolnici, rekli su iz policije...

Pulska policija objavila je kako je u subotu kasno navečer zaprimila dojavu o sukobu u Puli. 

- Teško je ozlijeđen 30-godišnjak koji je fizički napadnut - rekla je policija. 

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Dodaju da mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici.

- Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja - zaključila je policija

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