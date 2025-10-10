Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je ponovno imenovao Sébastiena Lecornua premijerom, nakon što je potonji ranije ovog tjedna napustio dužnost
Šok! Macron ponovno imenovao Lecornua premijerom
Imenovanjem Lecornua, 47-godišnji Macron riskira gnjev svojih političkih suparnika koji tvrde da je najbolji izlaz iz najdublje političke krize u zemlji u više desetljeća da Macron ili održi prijevremene parlamentarne izbore ili da podnese ostavku. Lecornuov neposredni zadatak bit će donošenje proračuna.
"Prihvaćam - iz dužnosti - misiju koju mi je povjerio predsjednik Republike da učinim sve što je moguće kako bih Francuskoj osigurao proračun do kraja godine i da se pozabavim svakodnevnim životnim problemima naših sugrađana", napisao je Lecornu na X-u.
"Moramo stati na kraj ovoj političkoj krizi zbog koje je francuski narod bijesan i ovoj nestabilnosti koja šteti imidžu Francuske i njezinim interesima."
Macron se ranije sazvao čelnike glavnih stranaka kako bi dobio podršku za svoj izbor.
Lijevi čelnici izrazili su nezadovoljstvo što Macron nije birao premijera iz njihovih redova, a njihov ogorčeni odgovor sugerira da bi buduća vlada mogla biti jednako krhka kao i one koje su joj prethodile.
Macron je isključio krajnje desničarsku stranku Marine Le Pen Nacionalno okupljanje (RN) i krajnje lijevu Nepokorenu Francusku (LFI) sa sastanaka stranačkih čelnika.
Predsjednik RN-a Jordan Bardella rekao je da je predsjednikova strategija izbjegavanje izbora, a ne obrana interesa francuskog naroda.
„RN-u je čast što nije pozvan. Nismo na prodaju onima oko Macrona“, napisao je Bardella na X-u.
Još jedan eventualni pad vlade povećao bi vjerojatnost da će Macron morati raspisati prijevremene izbore, što je scenarij koji bi najviše koristio krajnjoj desnici, ocjenjuje Reuters.
