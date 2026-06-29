ŠOK Ovu su influencericu našli mrtvu u koferu. Alibi ubojice: 'Gledao sam tekmu Hrvatske!'

Britanski uhoda optužen je za brutalno ubojstvo popularne kolumbijske influencerice, čije je tijelo potom sakrio u kofer, a za alibi je pokušao iskoristiti nogometnu utakmicu Svjetskog prvenstva. Slučaj je izazvao zgražanje javnosti i ponovno otvorio pitanje nasilja nad ženama u Kolumbiji. Matthew Ashley Foster-Smith (46) iz Bournemoutha uhićen je u Ekvadoru zbog sumnje da je ubio 36-godišnju Nataliju Villalbu. Zločin se dogodio 18. lipnja u stanu u modernom dijelu Bogote, gdje je Villalba boravila. Vlasti su njezino tijelo pronašle nekoliko dana kasnije, nagurano u kofer i ostavljeno ispod tuša koji je još uvijek radio, izvijestili su lokalni mediji i New York Post.

Majka ubijene influencerice rekla je da se s kćeri posljednji put čula upravo 18. lipnja. Tri dana kasnije, nakon što joj je istekla rezervacija, osoblje za čišćenje ušlo je u njezinu sobu i otkrilo stravičan prizor. U otprilike isto vrijeme, nadzorne kamere u zgradi snimile su Foster-Smitha kako nosi posteljinu u praonicu rublja.

Foto: Društvene mreže

U trenutku kada je tijelo pronađeno, Foster-Smith je već bio prešao južnu kolumbijsku granicu i pobjegao u Ekvador. Samo nekoliko sati prije uhićenja, nazvao je britanski list The Sun i ponudio im svoj alibi.

​- Gledao sam Englesku protiv Hrvatske na velikom ekranu u irskom pubu, tako da to nisam bio ja.

​- Nakon utakmice otišao sam u trgovački centar, malo sam se motao, kupio sladoled i vratio se kasnije na druge utakmice - izjavio je.

Također je tvrdio da je zbog duga primao "prijetnje smrću" od lokalnih gangstera te da se spremao odletjeti iz Quita natrag u Ujedinjeno Kraljevstvo kada ga je policija uhitila na aerodromu. U trenutku uhićenja, za njim je već bila raspisana crvena Interpolova tjeralica. Kolumbijski tužitelji tvrde da je Foster-Smith ubio Villalbu i pokušao sakriti dokaze prije bijega. Gradonačelnik Bogote, Carlos Fernando Galán, izjavio je da je uhićenje rezultat zajedničkih napora kolumbijske i britanske policije te obećao pravdu za žrtvu.

Foto: Dorset Police

"Ovaj bolan slučaj neće proći nekažnjeno", poručio je gradonačelnik u priopćenju.

Foster-Smith je ranije ove godine pušten iz zatvora, gdje je odslužio više od dvije godine zbog uhođenja u Dorsetu. Već je 2020. godine bio osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog uhođenja bivše partnerice i objavljivanja osvetničke pornografije.

Slučaj koji podsjeća na ubojstvo Valentine Trespalacios

Ovaj zločin, posebice metoda skrivanja tijela u koferu, podsjeća na još jedan slučaj koji je nedavno potresao Kolumbiju. U lipnju 2024. godine, američki državljanin John Poulos osuđen je na 42 godine i osam mjeseci zatvora zbog teškog femicida svoje djevojke, poznate kolumbijske DJ-ice Valentine Trespalacios. Poulos je 21-godišnjakinju zadavio u siječnju 2023., a njezino tijelo također sakrio u kofer i bacio u kontejner u Bogoti. I on je nakon zločina pokušao pobjeći iz zemlje, ali je uhićen u Panami i izručen Kolumbiji.

Slučajevi poput ubojstava Natalije Villalbe i Valentine Trespalacios skreću pozornost na alarmantan problem femicida u Kolumbiji. Prema podacima neovisnog Kolumbijskog opservatorija za femicide, 2023. godine zabilježeno je 630 ubojstava žena. Podaci zaklade "Justicia Para Todas" pokazuju da je do kraja svibnja 2024. godine zabilježeno 109 slučajeva femicida, od kojih je 69 počinio trenutni ili bivši partner žrtve. Ovi podaci svrstavaju Kolumbiju među najopasnije zemlje za žene, naglašavajući brutalnu realnost nasilja s kojom se suočavaju.

*uz korištenje AI-ja