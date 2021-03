Nagli skok broja zaraženih koronavirusom u Karlovcu najbolje se vidi na Covid odjelu Opće bolnice Karlovac čiji kapaciteti su potpuno puni. U četvrtak je na Odjelu bilo ukupno 35 pozitivnih pacijenata, a sedmero od njih je na respiratoru. U posljednja 24 sata na Odjelu su primili pet pacijenata, a dvoje ih je nažalost preminulo.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Dok je naša fotoreporterka snimala Covid odjel jednog preminulog COVID pacijenta medicinsko osoblje predavalo je pogrebnicima.

Zastrašujući, ali i zabrinjavajući prizori nastavljaju se na samom Covid odjelu. Naime, pacijenti koji su na respiratoru su bez svijesti, dok oni drugi, koji su pri svijesti i na terapiji kisikom leže nepomično, nije im do razgovora i na njima je vidljiva velika doza neizvjesnosti.

O svima njima nadljudskim naporima brine medicinsko osoblje, liječnici i medicinske sestre. Stalno ih obilaze, odnosno trče do pacijenata da im pruže svu potrebnu terapiju, skrb i njegu, te hranu, a onima kojima je potrebno pomažu i fizijatri. Naime s povećanjem broja zaprimljenih pacijenata na odjelu se osjeća nedostatak medicinskog kadra koji o njima brine, a osim toga zabrinjava i činjenica da su gotovo popunjeni respiratori za COVID pacijente.

– Došao sam u nedjelju u prilično lošem stanju. Oporavljam se i osjećam se puno bolje. Primao sam terapiju kisikom - govori pacijent Ivan Brozović, dodajući da je osoblje Odjela fantastično. Pohvale za liječnike i sestre ima i pacijentica Nada Baršić koja je na COVID-19 pozitivna već više od tri tjedna. Nakon što joj se zdravstvena situacija pogoršala primili su je na Odjel prije 13 dana.

– Sedam dana sam bila na visokoprotočnom kisiku, dnevno sam primala šest litara kisika. Puno se bolje osjećam, no još ne znam kada ću ići kući. Još ne mogu samostalno hodati i do WC-a me u kolicima voze medicinske sestre - govori Nada, dodajući da su od korone oboljeli i njeni ukućani, a u bolnici se liječila i njena svekrva.

I ogulinskoj bolnici je šest pozitivnih pacijenata, a u posljednja 24 sata su primili pet novooboljelih, dok je jedan pacijent preminuo.

U posljednja dva tjedna u Karlovačkoj županiji je naglo porastao broj zaraženih koronavirusom. No, još veći skok je zabilježen u posljednja tri dana. Naime u posljednja 24 sata je 93 novooboljelih, a isto toliko ih je bilo i dan ranije, a u utorak 72. Zbog naglog skoka broja zaraženih u Karlovcu su se intenzivirale kontrole okupljanja građana, odnosno poštuju li se mjere zaštite od pandemije. Prije tri dana je županijski Stožer civilne zaštite izvijestio da je u veljači ukupno bilo 264 zaraženih osoba, a u razdoblju od 1. do 15. ožujka ih je već bilo 277. Da je situacija dramatična ukazuje još i 258 novooboljelih osoba u posljednja tri dana.

Liječnici karlovačke bolnice uzrok ponovnog ubrzanog širenja virusa vide u popuštanju mjera, a smatraju da su glavni uzrok infekcije škole. Naime primjećuju porast COVID pozitivnih i osoba u samoizolaciji prvenstveno u osnovnim i srednjim školama. Kažu da se korona brzo širi, a na liječenje u bolnicu dolaze im vrlo teški slučajevi oboljelih koji su u dobi od 45 do 95 godina. Također primjećuju da su virusom pogođene cijele obitelji, naime nekada hospitaliziraju i cijele obitelji te sve više dolazi do situacija da umire i više članova iste obitelji. Apeliraju na sve građane da se pridržavaju epidemioloških mjera, posebno fizičke distance jer se u protivnom boje da bi situacija uskoro mogla biti gora nego u vrijeme Božića.

Uslijed skoka zaraženih u Karlovcu je povećan broj kontrolnih ekipa povjerenika civilne zaštite, kao i broj ophodnji svakog dana u tjednu u svim javnim ustanovama i institucijama, odnosno mjestima intenzivnijeg okupljanja građana bez obzira na djelatnost privatnu ili javnu.