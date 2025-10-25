ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'

Alo, alo, bili su povici uznemirenih studenata koje je pijani vozač autobusa u ranim jutarnjim satima vozio do Opatije na konferenciju. Vozač je, podjsetimo, pod utjecajem alkohola od 2,02 promila vozio studente Zdravstvenog Veleučilišta.

Oni su nam poslali snimku vožnje.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:24 Pijani vozač vozio studente do Opatije | Video: Čitatelj 24sata

Imao preko 2 promila

- Kad smo krenuli on je lelujao cestom, a kako je bilo maglovito, prvo smo mislili da ne vidi. Bilo nam je sve čudnije i čudnije s vremenom. Skoro dva kamiona je pokupio, u jednom trenutno smo bili na rubu mosta, skoro sletjeli. Tad smo digli paniku. Lagali smo da je ljudima na kraju busa loše, pa je ugasio grijanje - ispričala nam je studentica.

- Derali smo se da stane na zaustavnu traku. Odbijao je. Govorili smo mu da mora stati na idućem odmorištu. Stao je kod Kupjaka. Tamo je stao i pobjegao iz busa i sakrio se iza kamiona. Mi smo pozvali odmah policiju. Bilo nas je strah. Oni su ga našli u grmlju, u džepu je imao votku i sokiće - ispričala nam je studentica.

Pokretanje videa... 00:04 Studenti pozvali policiju vozaču autobusa | Video: Čitatelj 24sata

Sve su nam potvrdili u policiji.

- Točno je da je imao preko 2 promila u krvi. Zatekli smo ga na mjestu događaja. Zadržan je na triježnjenju. Postupanje je u tijeku, a studentima je organizator organizirao novi prijevoz - kazali su iz policije.

Nazvali smo i Fijaker travel, prijevoznika koji je organizirao put. Kazali su nam da su o incidentu saznali iz našeg medija.

- Saznali smo sve preko vijesti. Ne znam što da kažem. Ujutro nije bio pijan, ja ne mogu davati alkotest vozačima. Ne znam ni sam što da kažem. Otišao sam do policije, po studente je stigao drugi vozač. Vozač je vjerojatno dobiti otkaz - rekli su nam kratko.