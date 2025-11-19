ŠOK SNIMKA Šef UKC-a Banja Luka s bijelom vrećicom: Ma to je prašak! Žele mi smjestiti

Širi se snimka na kojoj muškarac glavnom direktoru UKC RS-a Vlado Đajić stavlja vrećicu s bijelom praškastom tvari dok razgovaraju o brojkama od 30.000 i 40.000 eura, interventnoj policiji i "malom", piše Klix.ba koji je objavio snimku.

Đajić je i zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a i šef banjalučkog SNSD-a. Snimku je objavio i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković. Portal Klix.ba kontaktirao je Đajića, koji je rekao da se radi o "klasičnoj namještaljci".

- Bio sam šokiran. Klasični reketaš koji je donio neki prašak da me reketira i taj je u zatvoru. Kod mene prolazi 100 ljudi, ja sam otvoren prema svima, on je ubacio neku kesu. Ja svim svojim kapacitetom i imovinom nudim da idem na poligrafe svih vrsta da nikada nisam vidio ni koristio kokain - tvrdi Đajić.

Na pitanje zašto razgovaraju o novčanim iznosima ako je bio šokiran i o čemu se točno radi, Đajić je rekao da su mu "poslali čovjeka da mu smjesti".

- To je druga stvar, poslali su čovjeka da mi smjesti i iznudi novac od mene. On je kriminalac, bio je u zatvoru u Francuskoj, onda je bio ovdje, oteo je neke ljude, a sada je u zatvoru u Srbiji. Klasična namještaljka da me zbog toga iznude novac - rekao je.

Na ponovno pitanje zašto je pričao o brojkama, ako je to bila namještaljka, Đajić je rekao "Nešto drugo me progonilo... On je klasični kukavičnjak. Nikad nisam dirao niti koristio drogu".

Đajić se nije mogao sjetiti imena muškarca, ali kaže da ga je prijavio policiji i tužiteljstvu. S druge strane, Draško Stanivuković očito zna tko je on.

- Nenad Radinković, osuđeni kriminalac i ubojica, s ravnateljem najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Vladom Đajićem! Očekujemo jasne i konkretne odgovore svih aktera videa, kao i nadležnih institucija u najkraćem mogućem roku - izjavio je Stanivuković.