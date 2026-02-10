Obavijesti

NEVJEROJATNO

ŠOK SNIMKA U Velikoj Gorici vozio suprotnim smjerom: 'Da nisam skrenuo u zadnji čas...'

Piše Marta Divjak,
ŠOK SNIMKA U Velikoj Gorici vozio suprotnim smjerom: 'Da nisam skrenuo u zadnji čas...'
Foto: Čitatelj 24sata

Dok je vozio svojom trakom na dionici između Zagreba i Velike Gorice, čitatelj je ugledao automobil koji je iz suprotnog smjera jurio ravno na njega

Nepoznati vozač jutros je skoro izazvao katastrofu na brzoj cesti u Velikoj Gorici nakon što je ušao u suprotan smjer i vozio ususret našem čitatelju. Tešku nesreću spriječio je samo izniman refleks čitatelja, koji je u posljednjim sekundama izbjegao frontalni sudar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Snimljen trenutak izbjegnute nesreće 00:34
Snimljen trenutak izbjegnute nesreće | Video: čitatelj/24sata

Dok je vozio svojom trakom na dionici između Zagreba i Velike Gorice, čitatelj je odjednom ugledao automobil koji je jurio ravno na njega. Umjesto panike, vozač je srećom reagirao instinktivno.

- Zabili bi se frontalno da nisam skrenuo u zadnji čas - rekao nam je čitatelj.

O događaju smo poslali upit policiji, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

