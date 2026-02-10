Tragedija u Osijeku: U požaru obiteljske kuće preminuo čovjek

U obiteljskoj kući u Bilju kod Osijeka jutros je izbio požar u kojem je čovjek smrtno stradao. Osječka policija je zaprimila dojavu u utorak oko 7.20 sati.

- Požar, koji se proširio i na susjednu kuću, ugasili su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih vatrogasnih društava Bilje i Čeminac - rekli su iz policije te dodali kako slijedi očevid nakon kojeg će se znati više detalja.