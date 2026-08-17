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POLICIJA OBJAVILA DETALJE

ŠOK Trojica uhićenih su hrvatski državljani. Skupa s Poljakinjom palili na 10 mjesta. Imali oružje!

Piše Ivan Štengl,
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ŠOK Trojica uhićenih su hrvatski državljani. Skupa s Poljakinjom palili na 10 mjesta. Imali oružje!
Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

Zadarska policija provela je istragu nad trojicom hrvatskih državljana i (42, 45, 46) i jednom poljskom državljankom (33) zbog sumnje da su izazvali niz požara na području Zadarske županije.

- Naime, 15. kolovoza 2026. godine poslije 20 sati policijski službenici brzom su intervencijom locirali i uhitili četiri osobe u automobilu zadarskih registarskih oznaka, nakon što je policija prethodno zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik ceste na širem benkovačkom području - navodi policija.

Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare s ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije.

- Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

Omiš: Katastrofalna šteta nanesena je i restoranu Zvizdan Omiš: Katastrofalna šteta nanesena je i restoranu Zvizdan Omiš: Katastrofalna šteta nanesena je i restoranu Zvizdan
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti
 
Prema očevidima koji su zasad provedeni na opožarenim lokacijama, u požaru na Bilom Brigu u potpunosti je izgorjelo parkirano vozilo 53-godišnjeg vlasnika dok su u požaru na području između Škabrnje i Zemunika Donjeg u masliniku 48-godišnjeg vlasnika u potpunosti izgorjela 43 stabala maslina.
 
Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta, a policijski službenici u suradnji s državnim odvjetništvom i dalje provode očevide te prikupljaju informacije i saznanja o oštećenjima ili materijalnoj šteti koja zasad nije dojavljena i evidentirana. 

Tijekom kriminalističkog istraživanja nad osumnjičenim osobama provedene su i druge naložene dokazne radnje.

Na temelju naloga nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zadru provedene su pretrage doma i drugih prostorija te vozila koje koriste osumnjičene osobe. Policijski službenici su od 42-godišnjaka oduzeli poluautomatsku pušku s 44 pripadajuća streljiva dok je od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj i više mobilnih uređaja.

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Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.
 
Kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije, uz zasad prikupljenu dokaznu materiju kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela, dostavljena je Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.
 
Policijski službenici u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju kriminalističko istraživanje i provođenje dokaznih radnji. Konačna pravna kvalifikacija ovisit će o utvrđenim činjenicama.

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