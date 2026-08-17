Ogromna šteta: U požaru kod Omiša u potpunosti izgorjelo 28 kuća, 106 vozila, 45 plovila...

U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko dalmatinski Blaženko Boban. U požaru je smrtno stradala jedna osoba.

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"Također u cijelosti izgorjelo je i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu," rekao je Boban za Hinu.

Po njegovim riječima djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

Na upit je li bilo oštećenih maslinika, kazao je kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi.

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Objasnio je kako će nakon što se Grad Omiš očituje izvidima podnijeti zahtjev Stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode.

Podsjetio je kako je premijer Andrej Plenković obećao da će i Vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata, te obeštećenja.