STRAVA U SRBIJI Jurio 130km/h u krivom smjeru pa se zabio u auto. Poginulo četvero mladih

Išao je izravno u lijevu, brzu traku. Ljudi su mu blicali, trubili, ali nije usporavao. Djelovalo je kao da uopće ne shvaća da ide ravno u smrt, ispričali su svjedoci koji su za dlaku izbjegli stravičan sudar na autocesti Šabac-Ruma u Srbiji. Četvero ljudi poginulo je u teškom frontalnom sudaru. Liječnici beogradskog Hitnog centra bore se za život mladića (22).

Vozač Forda beogradskih registarskih oznaka, krećući se suprotnim smjerom brzinom od 130 kilometara na sat, izravno zabio u crni Golf. U njemu se nalazilo četvero mladih iz Rume koji su se, koristeći popularnu aplikaciju za dijeljenje prijevoza, uputili prema Sloveniji, piše Blic.

Nekoliko minuta prije same tragedije stiglo je upozorenje. U 12:57 sati član jedne lokalne grupe na Viberu poslao je poruku vozačima: "Autocesta kod Šapca prema Rumi, čovjek vozi u suprotnom smjeru 130 na sat, pazite! Ford tamnosive boje. Ovaj će nekoga ubiti". Samo nekoliko minuta kasnije, oko 13 sati, došlo je do stravičnog sudara.

Vozač Forda koji je skrivio nesreću vozeći u suprotnom smjeru poginuo je na mjestu, kao i mladić i djevojka, putnici u Golfu.

Vozač Golfa (24) iz Pocerskog Dobrića kod Šapca, prevezen je u teškom stanju u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gdje je unatoč naporima liječnika podlegao teškim ozljedama. U Golfu je bio i mladić (22) kojemu se liječnici bore za život.

- Zatekao sam se među prvima na mjestu nesreće. Čak i za mene, koji se bavim prometnim nesrećama, prizor je bio mučan. Mladić iz Golfa ne izlazi mi iz glave. Strašno! I dalje ne razumijem kako je uspio ući u suprotan smjer, osim ako se svjesno polukružno okrenuo na petlji Ruma. Od petlje do mjesta nesreće treba 3-4 minute vožnje, a toliko je i prošlo od upozorenja na Viber grupi do nesreće. Kako, zašto? Ne znam. Osobno sam na brzoj cesti Šabac-Loznica gledao kako se stariji čovjek u Mercedesu A-klase beogradskih tablica okreće nasred ceste kako bi se vratio nekih 500 metara na isključenje. Sućut obiteljima stradalih - stoji u jednom od komentara na Instagram stranici "192_rs".

Promet je na autocesti u smjeru Rume nakon sudara bio potpuno obustavljen, a na mjesto događaja odmah su izašle ekipe vatrogasaca, hitne pomoći i policije.

Vozila su u potpunosti uništena, a poslana su i na izvanredni tehnički pregled. Tijelo vozača Forda poslano je na obdukciju kako bi utvrdili je li bio pod utjecajem alkohola, droga ili je u pitanju možda nešto treće.