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Šok u Rijeci: Poljak pokrao prijatelja, zaključao ga u stan i pobjegao njegovim autom

Piše HINA,
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Šok u Rijeci: Poljak pokrao prijatelja, zaključao ga u stan i pobjegao njegovim autom
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Poljak je kazneno prijavljen za krađu i protupravno oduzimanje slobode te predan pritvorskom nadzorniku

Poljski državljanin pokrao je poznanika, hrvatskog državljanina, zaključao ga u njegovu stanu u Rijeci, te pokušao pobjeći njegovim automobilom iz Hrvatske, izvijestila je PU primorsko-goranska u četvrtak.

Policija 31-godišnjeg Poljaka sumnjiči da je između 23. i 24. lipnja iskoristio povjerenje 45-godišnjaka u njegovu stanu te mu ukrao mobitel, torbicu s novcima, dokumentima i drugim predmetima te ključ osobnog automobila i ulaznih vrata stana.

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Potom ga je zaključao i njegovim automobilom bježao izvan Hrvatske.

Poljak je kazneno prijavljen za krađu i protupravno oduzimanje slobode te predan pritvorskom nadzorniku.

Hrvatski državljanin je oštetećen za oko 4300 eura, izvijestila je primorsko-goranska policija.

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