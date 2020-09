Dron iznad Tel Aviva bacao paketiće trave, ljudi ih skupljali

<p>Pomalo nevjerojatne scene odvile su se u Tel Avivu. </p><p>Nasred jednog od najvećih izraelskih gradova uzdignuo se dron i počeo bacati paketiće marihuane po glavnom gradskom trgu, javlja <a href="https://www.reuters.com/article/us-israel-cannabis/high-flying-drone-drops-weed-over-tel-aviv-idUSKBN25U2AU?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0XCoUv6aSZpMFlTjDb6q-WwEFgYj5KWgUup35VCMt1-7gyX3vcd7uU6uk" target="_blank">Reuters.</a> Posljedica je to protesta izraelskih aktivista koji traže legaliziranje marihuane, a ovaj su pothvat ranije najavili na društvenim mrežama.</p><p>Izraelska policija otkrila je kako je uhitila dvojicu muškaraca koji su upravljali dronom:</p><p>- Došlo je vrijeme. Je li to ptica? Je li to avion? Ne, to je Zeleni dron koji vam šalje besplatan kanabis s neba - napisali su iz grupe 'Zeleni dron' koja podržava legalizaciju marihuane u Izraelu.</p><p>Policija je u izjavi rekla kako se sumnjalo da su paketići napunjeni opasnom drogom te da su službenici uspjeli pokupiti desetke paketića.</p><p>Izraelski mediji pak javljaju kako su brojne paketiće sa sobom uzeli oduševljeni prolaznici. Medicinsko korištenje kanabisa u Izraelu je dozvoljeno, a rekreativna upotreba još je ilegalna, ali je većinski dekriminalizirana.</p><p>Izrael je u svibnju dopustio izvoz medicinskog kanabisa, a tamošnja Vlada nada se ogromnoj zaradi od te odluke.</p>