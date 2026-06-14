Trump: Spreman sam pomoći da završi rat u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je okončanje sukoba u Ukrajini od ključne važnosti te da je spreman pomoći u tome, prenose ruske novinske agencije pozivajući se na savjetnika Kremlja za vanjsku politiku Jurija Ušakova.

"Kad je riječ o ukrajinskom sukobu, Donald Trump ponovno je naglasio da je prekid neprijateljstava od presudne važnosti", rekao je Ušakov novinarima. "Kazao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na summitu skupine G7", dodao je Ušakov, misleći na ovotjedni sastanak najrazvijenijih industrijskih zemalja u Francuskoj.

Ušakov je također rekao da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji predvode pregovore pod američkim posredovanjem s ciljem okončanja rata u Ukrajini, uskoro ponovno posjetiti Rusiju.

Diplomatski napori za završetak rata u Ukrajini posljednjih su tjedana usporeni, dok je pozornost Washingtona usmjerena na sukob s Iranom. Tijekom nedjeljnog telefonskog razgovora Trump i Putin razgovarali su i o najnovijim diplomatskim nastojanjima da se postigne sporazum vezan uz iranski nuklearni program, rekao je Ušakov.

"Razgovaralo se o situaciji vezanoj uz memorandum između Sjedinjenih Država i Irana", izjavio je. "Donald Trump rekao je da je sporazum blizu te da očekuje kako će rezultati teških, ali na kraju uspješnih pregovora uskoro biti objavljeni."

Ušakov je dodao i da je Putin na "neformalan" način čestitao Trumpu 80. rođendan.