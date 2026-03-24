NOVI RUSKI NAPAD

VIDEO Ruski dronovi pogodili su centar Lavova. Dvoje ozlijeđeno

Piše Iva Tomas,
VIDEO Ruski dronovi pogodili su centar Lavova. Dvoje ozlijeđeno
Rusija je u utorak usred dana napala središte Lavova, pri čemu su rusko-iranski dronovi pogodili grad i teško ozlijedili dvije osobe, objavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Dodala je da je jedna od meta bila crkva svetog Andrije iz 17. stoljeća, koja je dio UNESCO-ove svjetske baštine.

UDAR NA AERODROME Ukrajinci imaju opaku taktiku. Gađaju bitne baze po Rusiji
- Rusija napada prepun centar grada usred dana. Prije samo nekoliko minuta rusko-iranski dronovi pogodili su grad Lavov i teško ozlijedili dvije osobe, napisala je Sviridenko na društvenoj mreži X, uz snimku udara drona u zgradu u središtu grada.

- Rusiju mogu zaustaviti samo snaga, beskompromisne sankcije i odlučna akcija, poručila je.

Rat u Ukrajini počeo je 24. veljače 2022., kada je Rusija pokrenula totalnu invaziju. Sukob je nedavno ušao u petu godinu i prerastao u rat iscrpljivanja s ograničenim teritorijalnim pomacima, ali uz stalne napade na infrastrukturu i gradove.

DIŽE SE RASSVET Rusi grade 'Starlinkovski': U svemir poslali prvih 16 satelita za svoju internetsku mrežu
Prema podacima Ujedinjenih naroda i zapadnim procjenama, potvrđeno je više od 15.000 poginulih civila, dok je stvarni broj vjerojatno i veći. Ukupni vojni gubici s obje strane procjenjuju se na između 1,8 i gotovo 2 milijuna poginulih, ranjenih i nestalih vojnika. Rusija je pritom pretrpjela veće gubitke, dok Ukrajina broji stotine tisuća stradalih vojnika.

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku
OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'
ISTRAGA U VIROVITICI

OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'

Nenad Marković uspio je dobiti natrag svoj identitet, dok Predrag Marković, brat pokojnog Nenada, još čeka pravo otpusno pismo

