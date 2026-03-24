VIDEO Ruski dronovi pogodili su centar Lavova. Dvoje ozlijeđeno

Rusija je u utorak usred dana napala središte Lavova, pri čemu su rusko-iranski dronovi pogodili grad i teško ozlijedili dvije osobe, objavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Dodala je da je jedna od meta bila crkva svetog Andrije iz 17. stoljeća, koja je dio UNESCO-ove svjetske baštine.

- Rusija napada prepun centar grada usred dana. Prije samo nekoliko minuta rusko-iranski dronovi pogodili su grad Lavov i teško ozlijedili dvije osobe, napisala je Sviridenko na društvenoj mreži X, uz snimku udara drona u zgradu u središtu grada.

- Rusiju mogu zaustaviti samo snaga, beskompromisne sankcije i odlučna akcija, poručila je.

Rat u Ukrajini počeo je 24. veljače 2022., kada je Rusija pokrenula totalnu invaziju. Sukob je nedavno ušao u petu godinu i prerastao u rat iscrpljivanja s ograničenim teritorijalnim pomacima, ali uz stalne napade na infrastrukturu i gradove.

Prema podacima Ujedinjenih naroda i zapadnim procjenama, potvrđeno je više od 15.000 poginulih civila, dok je stvarni broj vjerojatno i veći. Ukupni vojni gubici s obje strane procjenjuju se na između 1,8 i gotovo 2 milijuna poginulih, ranjenih i nestalih vojnika. Rusija je pritom pretrpjela veće gubitke, dok Ukrajina broji stotine tisuća stradalih vojnika.