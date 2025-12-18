Šokantna izjava srpskog ministra: Hrvati kao i Ukrajinci moraju platiti teritorijem

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina gostovao je u emisiji na notornom režimskom tabloidu Informeru i opleo po Hrvatskoj. Dodao je da se Hrvati moraju suočiti sa svojom prošlošću te da to konstantno odbijamo.

- Hrvati, ako bi mogli spasiti dušu, to bi bio pogled u same sebe. Hrvati bi zaista imali što vidjeti - rekao je Bratina. Voditeljica je za Tonina Piculu rekla da traži od Beograda da se odrekne svega srpskoga, očigledno aludirajući na Kosovo.

- Kao i Ukrajinci, oni moraju to platiti teritorijem - odgovorio joj je Bratina. Istodobno je naglasio da ne zagovara nasilje.

- Nadam se da nitko nema namjeru da ide okolo pa da ubija Hrvate samo jer su Hrvati - rekao je Bradina pa ipak dodao da se Hrvatsku treba kazniti zbog stravičnog učešća u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina", dodajući da se odgovornost, po njegovu mišljenju, proteže i na razdoblje socijalizma.