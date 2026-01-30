Obavijesti

Kazna kao u srednjem vijeku

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Šokantne scene iz Indonezije: Par javno bičevali sa 140 udaraca zbog seksa prije braka
Drama u Indoneziji! Par bičevan 140 puta zbog seksa i alkohola. Žena završila u bolnici. Šerijatska policija kažnjava i svoje zbog privatnog druženja. Aceh pod pritiskom međunarodne zajednice

U indonezijskoj provinciji Aceh, jedinoj regiji u zemlji gdje se primjenjuje šerijatsko pravo, muškarac i žena javno su bičevani sa po 140 udaraca kao kazna zbog spolnog odnosa izvan braka i konzumacije alkohola, prenosi The Guardian.

Bičevanje je izvedeno javno, u parku u gradu Banda Aceh, pred desecima promatrača. Kaznu je izvršila šerijatska policija štapom od ratana, a broj udaraca uključivao je 100 udaraca za izvanbračni odnos i 40 za pijenje alkohola, rekao je načelnik šerijatske policije Muhammad Rizal za AFP.

Prema izvještajima, žena se nakon izvršenja kazne onesvijestila i morala je biti prebačena u bolnicu.

Istog dana još četvero ljudi dobilo je kazne bičevanjem zbog kršenja lokalnih islamskih pravila. Među njima su bili i pripadnik šerijatske policije te njegova pratnja, koji su kažnjeni sa po 23 udarca jer su zatečeni zajedno na privatnom mjestu, što je također zabranjeno prema šerijatskom zakonu u Acehu.

APOKALIPSA NAKON KIŠA Tragedija u Indoneziji: Klizište odnijelo sedam života, tragaju za najamnje 82 osobe
Tragedija u Indoneziji: Klizište odnijelo sedam života, tragaju za najamnje 82 osobe

Šerijatsko pravo u Acehu zabranjuje i druge prekršaje poput kockanja, konzumiranja alkohola, homoseksualnih odnosa i seksualnih odnosa izvan braka, za koje se predviđaju različite tjelesne kazne. Ova je regija jedina u Indoneziji koja ima autonomiju za provođenje takvih propisa, što povremeno izaziva međunarodnu kritiku zbog kršenja ljudskih prava.

