Šokantne scene iz Indonezije: Par javno bičevali sa 140 udaraca zbog seksa prije braka

U indonezijskoj provinciji Aceh, jedinoj regiji u zemlji gdje se primjenjuje šerijatsko pravo, muškarac i žena javno su bičevani sa po 140 udaraca kao kazna zbog spolnog odnosa izvan braka i konzumacije alkohola, prenosi The Guardian.

Bičevanje je izvedeno javno, u parku u gradu Banda Aceh, pred desecima promatrača. Kaznu je izvršila šerijatska policija štapom od ratana, a broj udaraca uključivao je 100 udaraca za izvanbračni odnos i 40 za pijenje alkohola, rekao je načelnik šerijatske policije Muhammad Rizal za AFP.

Prema izvještajima, žena se nakon izvršenja kazne onesvijestila i morala je biti prebačena u bolnicu.

Istog dana još četvero ljudi dobilo je kazne bičevanjem zbog kršenja lokalnih islamskih pravila. Među njima su bili i pripadnik šerijatske policije te njegova pratnja, koji su kažnjeni sa po 23 udarca jer su zatečeni zajedno na privatnom mjestu, što je također zabranjeno prema šerijatskom zakonu u Acehu.

Šerijatsko pravo u Acehu zabranjuje i druge prekršaje poput kockanja, konzumiranja alkohola, homoseksualnih odnosa i seksualnih odnosa izvan braka, za koje se predviđaju različite tjelesne kazne. Ova je regija jedina u Indoneziji koja ima autonomiju za provođenje takvih propisa, što povremeno izaziva međunarodnu kritiku zbog kršenja ljudskih prava.