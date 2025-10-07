Obavijesti

UHODILA OBITELJ

Šokantni detalji sa suđenja ženi koja tvrdi da je nestala Maddie: 'Mamice, znaš da sam to ja...'

Foto: Screenshot/YouTube/McCann family

Podsjetimo, Madeleine McCann nestala je 3. svibnja 2007. iz apartmana u Praia da Luz na portugalskoj obali gdje se odmarala sa svojom obitelji. Dosad nije pronađena...

U ponedjeljak je u Engleskoj počelo suđenje Poljakinji Juliji Wandelt (24) koja je tvrdila da je nestala Madeleine McCann te je uhodila obitelj. Sud također sudi i Karen Spragg (61) iz Walesa koja je isto kao i Julija, tvrde tužitelji, uhodila obitelj McCann zadnje tri godine. Obje poriču optužbe. Tužitelj je na početku suđenja rekao:

- Dozvolite da odmah kažemo kako optužena Wandelt nije nestala Madeleine McCann.

Poljakinja je nakon tih riječi počela gorko plakati i otišla je u stražnji dio optuženičke klupe. Kasnije se vratila kako bi čula cijelo izlaganje.

- Wandelt je tvrdila kako je bila oteta te odvedena u Poljsku gdje je živjela s ljudima za kojoj joj je rečeno da su njezini roditelji. Tvrdila je i da ima promjenjiva sjećanja na ono što se dogodilo u svibnju 2007. godine. Tvrdila je da je Madeleine McCann i progonila je njezine roditelje. Ja ću vam iznijeti nedvosmislene znanstvene dokaze da Julia Wandelt uopće nema obiteljske veze s njima - rekao je tužitelj. 

Podsjetimo, Madeleine McCann nestala je 3. svibnja 2007. iz apartmana u Praia da Luz na portugalskoj obali gdje se odmarala sa svojom obitelji. Njezin nestanak privukao je pozornost svjetskih medija, a Madeleine do danas nije pronađena. 
Wandelt je nekako došla do telefonskog broja gospođe McCann te ju je počela zvati i slala joj je poruke. 

- Molim te, ti si moja prava majka. Daj mi priliku da to dokažem. Ti si mama, znaš da sam to ja - napisala je u poruci te tvrdila kako "nije luda" i kako "može dokazati da je ona njezina nestala kći". 

- Ne želim novac. Želim samo jedan poziv i onda ću te ostaviti na miru. Daj mi priliku, nemoj odustati od svoje kćeri. Nisam luda, samo želim znati istinu. Nemaš razloga me odbijati - pisalo je u porukama. 

Madeleine McCann stalker court case
Foto: Jacob King/PRESS ASSOCIATION

Karen Spragg 

