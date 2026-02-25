UŽAS KOD ZAGREBA U urinu djeteta našli kokain! Optužena majka. Slučaj je stravičan

Općinsko državno odvjetništvo u Velika Gorica podiglo je optužnicu protiv 25-godišnje žene, majke dvoje djece iz zagrebačke okolice, tereteći je za grubu povredu djetetovih prava. Za kazneno djelo predlažu zatvorsku sankciju, javlja Jutarnji list.

Slučaj je otkriven nakon redovitog testiranja na drogu na njezinu radnom mjestu. Njezin test je bio pozitivan, ali dodatnim provjerama ustanovljeno je da analizirani uzorak uopće nije pripadao zaposlenici već njezinoj trogodišnjoj kćeri.

Prema navodima iz optužnice, 25-godišnjakinja je prethodno u svom domu konzumirala kokain. Bojeći se posljedica na poslu, na testiranje je donijela urin djeteta i predstavila ga kao vlastiti.

Daljnjom istragom utvrđeno je da je djevojčica u stanu došla u doticaj s drogom koju je majka ostavila dostupnom te ju je, na zasad neutvrđen način, i konzumirala.

Optuženu je policiji prijavila njezina majka. Okrivljenica je tijekom ispitivanja rekla da žali zbog svega i da ne zna kako je dijete došlo do kokaina, tvrdeći da takve stvari ne radi pred djecom. U obrani je istaknula i da je drogu nabavila jer je bila pod pritiskom i stresom zbog nasilnog supruga.

Tužiteljstvo traži kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca, uz prijedlog da se ona djelomično uvjetuje. Prema tom prijedlogu, šest mjeseci morala bi odslužiti u zatvoru, dok se preostalih osam mjeseci ne bi izvršilo ako u razdoblju od četiri godine ne počini novo kazneno djelo.

U slučaju da sud prihvati takav prijedlog, optužena će morati platiti i 550 eura troškova postupka.