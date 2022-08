Orkanske oluje kreću se prema Hrvatskoj: Izdali su upozorenje

U Hrvatsku nakon velikih vrućina stiže velika promjena vremena. Već poslijepodne se sa zapada očekuje naoblačenje mjestimice s kišom, a navečer te osobito u noći na petak ponegdje može biti izraženijih pljuskova, prognozira DHMZ.

Sutra će diljem zemlje biti promjenjivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i nevrijeme te obilnije pljuskove. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren zapadni i jugozapadni, poslijepodne na sjeveru i sjeverozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na krajnjem jugu prijepodne i dalje umjereno jugo. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26°C. Najviša dnevna od 26 do 31, na krajnjem istoku i jugu i do 33°C.

Upozorenja Meteoalarma i Estofexa

Upaljen je žuti meteoalarm za sutra za područje cijele Hrvatske, osim za područje Istre i Kvarnera gdje je na snazi narančasto upozorenje te je vrijeme opasno. Kako navode uz upozorenje, mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz obilniju kišu i prolazno pojačan vjetar. Vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto.

Estofex, europski sustav za upozorenje na oluje, izdao je upozorenje prvog i drugog stupnja za Hrvatsku zbog mogućih jakih/štetnih udara vjetra i velike tuče.

Estofexovo upozorenje drugog stupnja zahvaća sjeverni Jadran i Istru, dok upozorenje prvog stupnja zahvaća središnji Jadran i dio središnje Hrvatske. Najavljuju da su, posebno na obali, mogući tuča, jaki udari vjetra, obilne padaline i tornada.

Olujno nevrijeme u Sloveniji

Sloveniju je u četvrtak poslijepodne zahvatilo snažno olujno nevrijeme. Udari vjetra prelazili su 100 kilometara na sat, a čupali su stabla i dizali krovove, prevrtali su kante za smeće i raznosili prometne znakove, reklamne ploče i građevinski materijal po glavnom slovenskom gradu.

Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša (Arso) vjetar je dosezao 102 kilometra na sat, što je novi rekord. Jak vjetar na području Kranja i Ljubljane potpuno je otkrio više od 70 krovova.

U Austriji orkanski vjetar usmrtio dvoje djece

Jako nevrijeme pogodilo je u četvrtak i Austriju. Poginulo je petero ljudi od kojih dvoje djece.

Orkansko nevrijeme je krenulo s Korzike te je preko sjeverne Italije stiglo u Donju Austriju i Beč. U Štajerskoj je puhao vjetar jačine 139 km/h. U mnogim dijelovima zemlje još je na snazi upozorenje za iznimno opasno vrijeme.

