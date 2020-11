Sova se ušuljala u kuću: Hu-hu! A, da malo očistite paučinu?

Sovu kukuviju pronašli su u kući u Svetom Ivanu Zelini. Ova sova voli biti u blizini ljudi, pa im se doseljava na tavane i u štagljeve, rekao nam je u četvrtak Damir Skok, ravnatelj ZOO- a Zagreb

<p>Zapetljana u paučinu i sva pomalo neuredna, sova srcolike glave kradom se uselila obitelji u kući u Svetom Ivanu Zelini. Nenadanog gosta su pronašli, a onda je odnijeli u Azil Dumovec čiji su se radnici pobrinuli za wellness tretman i nježno čišćenje lica ove krilate šarmerice. Nakon toga, najavili su, odvest će ne na pregled ljudima od struke u zagrebačkom Zoološkom. </p><p>- Ovu su sovu kukuviju građani pronašli u svojoj kući u Svetom Ivanu Zelini. Ta sova, za razliku od ušare, voli biti u blizini ljudi, pa im se doseljava na tavane i u štagljeve. Tamo si radi gnijezdo. Prepoznatljiva je po srcolikom licu, rekao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba.</p><p>Trenutačno je u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba, a pregledat će je u oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba.</p><p>- Ako je s njom sve u redu, pustit ćemo je u prirodu - kaže Skok. </p><p>Inače, sove kukuvije obično su duge od 23 do 53 centimetara, a teške od 180 do 1280 grama. Imaju narančasto do crno-smeđe perje na gornjem dijelu tijela. Jedu ptice, žabe, guštere, ribe, miševe pa i zečeve. Ratari ih vole jer se hrane štetočinama koje uništavaju polja, a love noću. Jako vole gnijezdit se u ruševinama, crkvama i na tavanima. </p>