Španjolci: Uzrok nestanka struje mogla bi biti solarna energija! Sud istražuje je li riječ o napadu

Milijuni i milijuni ljudi u Španjolskoj i Portugalu ostali su u ponedjeljak u rano poslijepodne bez struje. Problema je bilo i na samom jugu Francuske, kao i u Andori, struja se do do kraja ponedjeljka počela vraćati, do utorka popodne sustav se stabilizirao...

Pokretanje videa... 00:47 Promet u kolapsu, veliki dijelovi Portugala i Španjolske bez struje: 'Odjednom sve stalo' | Video: 24sata/Reuters

Ali odgovor na pitanje - što je izazvalo ovaj masovni 'blackout' još nismo dobili. Neki su stručnjaci poručivali kako je lako moguće da je riječ o cyber napadu, Pojavile su se i spekulacije o rijetkom atmosferskom fenomenu, no bez potvrde relevantnih institucija...

A španjolski operator elektroenergetske (REE) mreže izvijestio je danas da bi solarna energija mogla biti kriva za nestanak struje koji je u ponedjeljak izazvao kaos diljem Iberijskog poluotoka.

Eduardo Prieto, voditelj operativnih službi REE-a, objasnio je da su se u ponedjeljak dogodila dva uzastopna “događaja isključenja”.

- Sustav je uspješno reagirao na prvi događaj, no nakon drugog se više nije uspio oporaviti, što je dovelo do nestanka električne energije u Španjolskoj i Portugalu - kazao je Prieto.

Rekao je da su se incidenti dogodili na jugozapadu Španjolske, gdje postoji značajna proizvodnja električne energije iz solarnih elektrana. Iako to nije mogao potvrditi, prema njihovoj dosadašnjoj istrazi, španjolska elektroenergetska tvrtka navodi solarnu proizvodnju kao preliminarni uzrok nestanka struje...

Dodao je da "ništa ne upućuje na to da bi uzrok mogla biti ljudska pogreška".

Sud otvara istragu

Španjolski Vrhovni sud u utorak je objavio da će otvoriti istragu o velikom prekidu struje koji se dogodio u ponedjeljak, kako bi se utvrdilo je li kibernetički napad na kritičnu infrastrukturu mogao izazvati nestanak struje koji je pogodio gotovo cijeli Iberijski poluotok, piše Reuters.

Ako se potvrdi takav scenarij, sudac Jorge Calama vodio bi postupak kao kazneno djelo terorizma, navodi se u sudskom dokumentu.

Operator mreže REE je ranije istaknuo kako njegova preliminarna procjena gotovo u potpunosti isključuje mogućnost kibernetičkog napada...