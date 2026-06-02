Španjolska bilježi rekordne temperature mora za svibanj

Španjolska bilježi rekordne temperature mora za mjesec svibanj duž velikog dijela svoje obale, rekle su pomorske vlasti u utorak, dok UN prognozira umjeren ili moguće i jak El Nino koji bi mogao sljedećih mjeseci dodatno povisiti globalne temperature.

Dvanaest od 15 dubokomorskih plutača zabilježilo je svoje najviše temperature ikad za mjesec svibanj, kao i šest od 14 plutača duž obale, prema španjolskoj lučkoj upravi.

Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem uzrok su ovog fenomena, rekao je Ruben del Campo, glasnogovornik španjolske meteorološke agencije AEMET.

"Tijekom posljednjeg desetljeća bilo je samo sedam rekordno hladnih dana, dok smo imali 221 rekordno vruć dan", rekao je del Campo, dodajući da to odražava stalan porast prosječnih globalnih temperatura.

Međutim, naglasio je da rekordne temperature mora u svibnju nisu povezane s El Ninom, koji će se potencijalno početi pojavljivati ​​u Pacifiku u nadolazećim mjesecima i dosegnuti vrhunac u listopadu i studenom.