Provjere putovnica, državljanstva i viza provodit će se za talijanske putnike i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije "uslijed neprekidnog pritiska ilegalnih migracija" iz te zemlje
Španjolska uvodi granične kontrole za putnike iz Italije
Španjolska vlada najavila je u četvrtak da će uvesti granične kontrole za letove i brodove iz Italije od subote u ponoć do 7. rujna zbog spora oko ilegalnih migracija.
Provjere putovnica, državljanstva i viza provodit će se za talijanske putnike i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije "uslijed neprekidnog pritiska ilegalnih migracija" iz te zemlje.
Španjolska je u priopćenju navela da će se mjere primjenjivati sve dok Italija primjenjuje vlastite mjere za koje tvrdi da su potaknute masovnim dolaskom 72.000 ljudi u španjolsku afričku enklavu Ceutu 30. srpnja.
Ranije u petak Italija je objavila da se neće pokoriti "ultimatumu ili nametanjima" Španjolske te da će zadržati granične kontrole za ulaske iz te zemlje najmanje do 15. kolovoza.
Španjolska je ranije u petak zaprijetila uvođenjem recipročnih mjera za putnike iz Italije ako Rim do nedjelje ne ukine granične kontrole uvedene prošloga tjedna, nakon masovnog priljeva migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu.
Talijanska vlada poručila je u priopćenju da će razmotriti svoju odluku tek kada bude sigurna da nema sigurnosnih ni terorističkih rizika, novog migrantskog vala te da nema ilegalnih migranata koji se kreću prema europskom teritoriju.
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