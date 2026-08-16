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Španjolski F-18 oborio dron u rumunjskom zračnom prostoru!

Piše HINA,
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Španjolski F-18 oborio dron u rumunjskom zračnom prostoru!
Foto: Jesus Merida
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Ministarstvo nije preciziralo podrijetlo drona, rekavši da su njegovi radari otkrili ulazak u zemlju iz susjedne Moldavije, oko 24 km sjeverno od jugoistočnog rumunjskog grada Galatija

Španjolski pilot borbenog zrakoplova F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora oborio je dron koji je nezakonito ušao u rumunjski nacionalni zračni prostor, a to je četvrta bespilotna letjelica koju je zemlja oborila ove godine, priopćilo je u nedjelju rumunjsko ministarstvo obrane.

Ta država članica NATO-a s Ukrajinom dijeli kopnenu granicu dugu 614 km, a ruski su dronovi u zadnje četiri godine više puta ulazili u njezin zračni prostor. U Crnom moru također su primijećene mine koje plutaju na važnim trgovačkim i energetskim rutama.

Ministarstvo nije preciziralo podrijetlo drona, rekavši da su njegovi radari otkrili ulazak u zemlju iz susjedne Moldavije, oko 24 km sjeverno od jugoistočnog rumunjskog grada Galatija.

Borbeni zrakoplov F-18 "uspostavio je radarski kontakt s metom i dobio dopuštenje za napad", priopćilo je ministarstvo. "Dron je sigurno oboren u 5. 01 sati ujutro", navodi se. Ministarstvo je izjavilo da su dijelovi drona, čini se, pali u nenaseljeno područje između dva sela.

U srpnju su rumunjski piloti borbenih zrakoplova F-16 oborili tri ruska drona koji su prvi put povrijedili nacionalni zračni prostor nakon desetaka takvih upada u više od četiri godine ruske invazije na Ukrajinu.

Ranije ove godine, ruski dron srušio se na stambenu zgradu u gradu Galatiju tijekom noćnog napada na susjednu Ukrajinu, ozlijedivši dvije osobe.

U petak je NATO objavio da su talijanski borbeni zrakoplovi oborili dron koji je ušao u latvijski zračni prostor.

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