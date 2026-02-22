Španjolski premijer kod kuće profitira od stava protiv Trumpa

Sanchez je osudio američku intervenciju u Venezueli, zagovara kontrolu društvenih mreža, među kojima i onu u vlasništvu milijardera Elona Muska, a također odbija povećati izdatke za naoružanje protiveći se američkom zahtjevu o izdvajanju pet posto BDP-a.

Socijalist na vlasti od 2018. zauzeo je tako iznenađujuće prkosan stav po ključnim pitanjima za američku agendu. Zadnju kritiku odaslao je na račun Dubravke Šuice, europske povjerenice za Mediteran, jer je sudjelovala na Odboru za mir, inicijativi predsjednika Donalda Trumpa.

- Europska komisija je učinila grešku što je sudjelovala na Odboru za mir - rekao je španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares na tribini održanoj u petak u Barceloni.

Sanchez, jedan od sve rjeđih lijevih glasova u Europi, jasno je usporedio svoje politike s Trumpovim politikama.

U kolumni u New York Timesu rekao je da „vođe u stilu MAGA-e“ zavaravaju javnost o navodnim zlodjelima migranata, te da njegovi vlastiti planovi za ograničavanje digitalnih platformi „ponovno čine društvene mreže velikima“.

Simpatizeri 53-godišnjeg premijera kažu da se drži dugogodišnjih stavova popularnih među biračima i saveznicima na južnoj hemisferi, gdje EU želi ojačati veze kako bi smanjila ovisnost o SAD-u i Kini.

No savjetnici bliski Trumpovoj administraciji odgovaraju da izaziva sudbinu, posebno odbijajući povećati izdvajanja za obranu, što je Trump žestoko kritizirao i zaprijetio Sanchezu gospodrskim mjerama.

Benjamin Leon, dugogodišnji republikanski donator, koji je prošli tjedan prisegnuo kao američki veleposlanik u Madridu, rekao je američkim senatorima da će pritiskati Španjolsku da se obveže potrošiti 5 posto BDP-a u sklopu NATO-a. Washington je usto zaprijetio ograničenjima za španjolske brodove prema SAD-u nakon što je Sanchez zabranio u španjolskim lukama uplovljavanje brodova koji prevoze oružje Izraelu.

Na pitanje o vezama sa Sanchezom, glasnogovornik američkog State Departmenta je odgovorio da se SAD veseli suradnji sa Španjolskom na "zajedničkim izazovima". Wilson Beaver, glavni savjetnik za obranu u Heritage Foundation, desno orijentiranom think tanku u orbiti Trumpa, rekao je novinskoj agenciji Reuters da SAD želi surađivati sa Španjolskom, ali da se Sanchez „ispriječio na putu“. Joshua Trevino iz instituta America First Policy dodao je da Španjolska „gotovo sama stoji na pogrešnoj strani u svim tim pitanjima“.

Europski saveznici Madrida uglavnom su odlučili laskati Trumpu i svoje razlike držati privatnima u nadi da će to unaprijediti njihove agende, ili barem ublažiti njegovo neprijateljstvo. No neki su također bili frustrirani Sanchezem, osobito njegovim odbijanjem da uskladi svoje planove obrambene potrošnje s njihovima.

- On učinkovito igra pred domaćom publikom koja je protiv Trumpa, ostavljajući transatlantsku i europsku solidarnost po strani - rekao je Reutersu jedan europski diplomat koji je želio ostati anoniman.

Sanchez je u nelagodnoj situaciji kod kuće gdje su skandali i sporovi s odmetnutim strankama otežali usvajanje zakona. Neki smatraju da mu vanjska politika pruža priliku za pokazivanje snage. Drugi pak kažu da se oslanja na nezadovoljstvo SAD-om iz prošlosti, ukorijenjeno u podršci koju je ta zemlja nakon Drugog svjetskog rata pružala diktatoru Franciscu Francu u zamjenu za korištenje vojnih baza u Španjolskoj.

Oko 66 posto Španjolaca imalo je negativno mišljenje o SAD-u, što je porast u odnosu na 45 posto koliko je iznosilo prije početka drugog mandata Trumpa, pokazala je anketa YouGova objavljena prošli mjesec.

Sanchezove vanjskopolitičke mjere uživaju široku podršku. Prema anketama, većina Španjolaca podržava Sancheza u zabrani uplovljavanja brodova koji prevoze oružje u Izrael, smatra akcije u Gazi genocidom, što Izrael negira, te osuđuje američku intervenciju u Venezueli.

U Ipsosovoj anketi više od 80 posto ispitanika podržalo je Sanchezov prijedlog da se zabrani korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina. Što se tiče obrane, Španjolci su podijeljeni no ankete pokazuju da birači lijevog centra podržavaju njegova obećanja o smanjenju troškova.

- Ovo su područja na kojima može postaviti agendu, neutralizirati sliku paralize i učvrstiti svoj profil kao utvrdu protiv krajnje desnice - rekla je Paula Canas, analitičarka konzultantske kuće GAD3.

Neki u konzervativnoj oporbi krive Sancheza za isključenost Španjolske iz bloka koji su SAD osnovale za trgovinu ključnim mineralima, kao i iz pripremnih sastanaka za prosinački samit industrijskih zemalja okupljenih u G20. Ipak, čini se da je Sanchez neopterećen. Osoba upoznata s njegovim politikama rekla je da ima „njuh“ za međunarodne poslove i, premda se ne boji izraziti svoje mišljenje, zna gdje su „crvene linije“.

Tri izvora bliska Sanchezu rekla su da su veze sa SAD-om ostale snažne i da nema znakova da bi diplomatska komunikacija mogla presahnuti. Njegove pristaše ukazuju na Grenland, gdje su Trumpove prijetnje aneksijom natjerale europske lidere da zauzmu čvršću poziciju koja je osigurala povlačenje američkog predsjednika.

- Trenutna (američka) administracija će vas poštovati ako branite svoje interese, a ne ako pokazujete slabost - rekla je Arancha Gonzalez Laya, dekanica na pariškom Sveučilištu Sciences Po i bivša ministrica vanjskih poslova Sanchezovoj vladi.

- Španjolska nema želju mijenjati ili skrivati svoje politike ... Ona se ističe zbog šutnje ostalih - dodala je.

Španjolska više uvozi iz SAD-a nego što izvozi na tamošnje tržište pa je manje ranjiva na američke kaznene carine na europske proizvode, za razliku od Francuske i Njemačke, smatra analitičar Ignacio Molina s instituta Elcano iz Madrida.

- Sanchez ima poticaj za nastaviti ovim putem jer SAD teško može kazniti Španjolsku. On stoga ima više toga za dobiti nego izgubiti - rekao je Molina.