Obavijesti

News

Komentari 0
ČETVERO OZLIJEĐENIH

Užas u Španjolskoj! Pet mladih poginulo u požaru zgrade

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Španjolskoj! Pet mladih poginulo u požaru zgrade
Foto: X/Policija

Pet je osoba poginulo, a četiri su zadobile lakše ozljede u požaru u stambenoj zgradi Kataloniji na sjeveroistoku Španjolske, priopćili su regionalni vatrogasci u ponedjeljak navečer

Admiral

Vlasti vjeruju da su svi preminuli bili mladi ljudi, od čega neki možda i maloljetnici, prenosi španjolska novinska agencija EFE, pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe.

Požar je izbio u ostavi peterokatnice u Manlleuu, gradu s 21 000 stanovnika sjeverno od Barcelone, rekli su vatrogasci u priopćenju.

ŽELE NOVA ULAGANJA Strah nakon dvije željezničke nesreće: Polovica Španjolaca više se ne bi vozila vlakom
Strah nakon dvije željezničke nesreće: Polovica Španjolaca više se ne bi vozila vlakom

Iz još uvijek nepoznatih razloga, žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave, dodali su. Mossos d'Esquadra, katalonska policija, otvorila je istragu o uzroku požara.

Identifikacija žrtava bit će dovršena tijekom utorka ujutro, budući da su neka od tijela bila karbonizirana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati
ZAHTJEVI DO KRAJA VELJAČE

Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati

Mladi do 25 godina dobit će natrag cjelokupan iznos poreza na dohodak koji su uplatili tijekom prošle godine, dok će oni u dobi od 26 do 30 godina ostvariti pravo na povrat polovice tog iznosa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026