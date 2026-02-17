Užas u Španjolskoj! Pet mladih poginulo u požaru zgrade

Vlasti vjeruju da su svi preminuli bili mladi ljudi, od čega neki možda i maloljetnici, prenosi španjolska novinska agencija EFE, pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe.

Požar je izbio u ostavi peterokatnice u Manlleuu, gradu s 21 000 stanovnika sjeverno od Barcelone, rekli su vatrogasci u priopćenju.

Iz još uvijek nepoznatih razloga, žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave, dodali su. Mossos d'Esquadra, katalonska policija, otvorila je istragu o uzroku požara.

Identifikacija žrtava bit će dovršena tijekom utorka ujutro, budući da su neka od tijela bila karbonizirana.