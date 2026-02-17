Pet je osoba poginulo, a četiri su zadobile lakše ozljede u požaru u stambenoj zgradi Kataloniji na sjeveroistoku Španjolske, priopćili su regionalni vatrogasci u ponedjeljak navečer
ČETVERO OZLIJEĐENIH
Užas u Španjolskoj! Pet mladih poginulo u požaru zgrade
Čitanje članka: < 1 min
Vlasti vjeruju da su svi preminuli bili mladi ljudi, od čega neki možda i maloljetnici, prenosi španjolska novinska agencija EFE, pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe.
Požar je izbio u ostavi peterokatnice u Manlleuu, gradu s 21 000 stanovnika sjeverno od Barcelone, rekli su vatrogasci u priopćenju.
Iz još uvijek nepoznatih razloga, žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave, dodali su. Mossos d'Esquadra, katalonska policija, otvorila je istragu o uzroku požara.
Identifikacija žrtava bit će dovršena tijekom utorka ujutro, budući da su neka od tijela bila karbonizirana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku