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ZAŠTITA PODZEMNE BIORAZNOLIKOSTI

SPAS ZA ČOVJEČJE RIBICE Tajanstvena bića iz podzemlja dobila su sklonište na Velebitu

Piše Helena Tkalčević,
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SPAS ZA ČOVJEČJE RIBICE Tajanstvena bića iz podzemlja dobila su sklonište na Velebitu
Zagreb: U Zoološkom vrtu otvorene nove nastambe za čovječje ribice i dinarske voluhare | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

U Cerovačkim špiljama oporavljat će se ribice koje iz podzemlja izbaci poplava

Čovječje ribice koje su zbog visokih voda i poplava izbačene iz svojih prirodnih podzemnih staništa dobile su siguran smještaj u Cerovačkim špiljama, priopćili su iz Parka prirode Velebit. Riječ je o projektu zaštite podzemne bioraznolikosti kojim je u Gornjoj Cerovačkoj špilji u suradnji Javne ustanove Park prirode Velebit i Zoološkog vrta Grada Zagreba uspostavljeno oporavilište za čovječje ribice.

Zoološki vrt trenutačno nema kapaciteta za prihvat ovih životinja, a jedinke koje su izbačene iz podzemnih staništa na površinu nije dopušteno vraćati u podzemlje kako se ne bi unijele bakterije i drugi mikroorganizmi s površine koji prirodno nisu prisutni u osjetljivom podzemnom ekosustavu.

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Uz zaštitnu funkciju, oporavilište će imati i važnu edukativnu ulogu jer će posjetitelji Cerovačkih špilja moći upoznati vrijednost podzemne bioraznolikosti, posebnosti života čovječje ribice te važnost očuvanja podzemnih voda i osjetljivih krških ekosustava. Čovječja ribica jedna je od najpoznatijih podzemnih životinja Dinarskog krša i strogo je zaštićena vrsta.

Prilagođena je životu u potpunom mraku, iznimno je osjetljiva na promjene u okolišu, može živjeti više od 70 godina, a zbog sporog metabolizma bez hrane može preživjeti i nekoliko godina. 

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