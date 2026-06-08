U Cerovačkim špiljama oporavljat će se ribice koje iz podzemlja izbaci poplava
SPAS ZA ČOVJEČJE RIBICE Tajanstvena bića iz podzemlja dobila su sklonište na Velebitu
Čovječje ribice koje su zbog visokih voda i poplava izbačene iz svojih prirodnih podzemnih staništa dobile su siguran smještaj u Cerovačkim špiljama, priopćili su iz Parka prirode Velebit. Riječ je o projektu zaštite podzemne bioraznolikosti kojim je u Gornjoj Cerovačkoj špilji u suradnji Javne ustanove Park prirode Velebit i Zoološkog vrta Grada Zagreba uspostavljeno oporavilište za čovječje ribice.
Zoološki vrt trenutačno nema kapaciteta za prihvat ovih životinja, a jedinke koje su izbačene iz podzemnih staništa na površinu nije dopušteno vraćati u podzemlje kako se ne bi unijele bakterije i drugi mikroorganizmi s površine koji prirodno nisu prisutni u osjetljivom podzemnom ekosustavu.
Uz zaštitnu funkciju, oporavilište će imati i važnu edukativnu ulogu jer će posjetitelji Cerovačkih špilja moći upoznati vrijednost podzemne bioraznolikosti, posebnosti života čovječje ribice te važnost očuvanja podzemnih voda i osjetljivih krških ekosustava. Čovječja ribica jedna je od najpoznatijih podzemnih životinja Dinarskog krša i strogo je zaštićena vrsta.
Prilagođena je životu u potpunom mraku, iznimno je osjetljiva na promjene u okolišu, može živjeti više od 70 godina, a zbog sporog metabolizma bez hrane može preživjeti i nekoliko godina.
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