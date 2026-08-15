Spašeni stranci na Biokovu! HGSS poslao oštru poruku: 'Nismo dostava vode i rasvjete'

HGSS neka bude pomoć kada se dogodi nesreća, a ne planirana opcija za povratak kući, poručili su iz HGSS Stanice Makarska nakon još jedne noćne akcije spašavanja na Biokovu. Upozoravaju kako ovog ljeta previše intervencija izgleda gotovo identično, nedostatak vode, lampe, odgovarajuće obuće i loša procjena vremena i vlastitih mogućnosti.

HGSS Makarska izvijestio je o noćnoj akciji, kada je putem Centra 112 zaprimljen poziv stranog državljanina koji se izgubio prilikom silaska sa Sv. Ilije. Na teren je izašlo osam članova HGSS Stanice Makarska.

No, ovog puta iz HGSS-a nisu željeli objavu svesti na uobičajeni opis akciji, koliko je trajao uspon, kada je ostvaren vizualni kontakt, kada su se spašavatelji uputili prema Bastu ili kada je posljednji član skinuo ruksak.

- Ali nećemo. Ovo neće biti još jedna takva objava - poručili su. Razlog je, kažu, jednostavan. Ovog ljeta previše njihovih akcija izgleda isto.

- Nema dovoljno vode. Nema lampe. Nema odgovarajuće obuće. Nema dobre procjene vremena i vlastitih mogućnosti - upozoravaju iz HGSS-a.U takvim situacijama spašavatelji usred noći postaju ono što, ističu, nikada ne bi trebali biti, dostava vode, rasvjete i sigurne pratnje s planine.

- Mi ćemo doći kada nas trebate. To nije upitno - poručuju, ali istodobno podsjećaju da je osam spašavatelja noć provelo na Biokovu umjesto sa svojim obiteljima i prijateljima zbog situacije koja se, uz malo pripreme, vrlo vjerojatno mogla izbjeći.

Zato iz HGSS-a pozivaju sve koji kreću prema vrhovima Biokova da prije polaska zastanu barem dvije minute i provjere osnovne stvari: koliko je sati, koliko imaju vode, imaju li lampu, kakvu obuću nose, znaju li kojim se putem vraćaju i imaju li dovoljno snage za povratak.

Jer planina ne prašta lošu procjenu, a ono što se po danu čini kao jednostavan povratak, noću može postati ozbiljan problem.

- HGSS neka bude pomoć kada se dogodi nesreća, a ne planirana opcija za povratak kući. Promislite prije nego krenete - poručili su.