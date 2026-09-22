Specijalci su u Rijeci pronašli muškarca s tjeralice! Tražili ga zbog pokušaja ubojstva

Riječka specijalna policija u suradnji s policijom na području grada je pronašla muškarca (25) za kojim je bila raspisana i tjeralica Županijskog suda zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

- Riječ je o osumnjičeniku koji je 19. prosinca prošle godine sudjelovao u događaju pucnjave na Trsatu. Prilikom pretrage doma kojim se osumnjičenik koristi pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem toga kaznenog djela. Uz to je kod njega pronađena i droga: pet grama amfetamina i dva grama marihuane - navodi se u priopćenju.

Osumnjičenik je uhićen i priveden, a nakon istrage je utvrđena kaznena njegova kaznena odgovornost i za narušavanje nepovrednosti doma i poslovnog prostora.

- On je prošlog mjeseca kolovoza bez dozvole i neovlašteno ušao u stan hrvatskog državljanina te se njime koristio nekoliko dana. Osumnjičeni 25-godišnjak će tijekom dana uz nadopunu kaznene prijave za navedena kaznena djela biti predan u istražni zatvor.

Policija ga je i prekršajno sankcionirala zbog posjedovanja droge, a temeljem odredbi Zakona o suzbijanju zlouporabe droge.