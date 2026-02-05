Obavijesti

BIO U MINISTARSTVU

Poljaku koji je špijunirao za Ruse prijeti doživotni zatvor

Poljaku koji je špijunirao za Ruse prijeti doživotni zatvor
Poljska vojna kontraobavještajna služba pratila je njegove aktivnosti nekoliko mjeseci te je prikupljala dokaze u ovom slučaju. Ako ga proglase krivim, prijeti mu kazna zatvora u trajanju od osam godina pa sve do doživotnog zatvora.

Službenik poljskog Ministarstva obrane, kojeg su priveli trećeg veljače zbog sumnje u djelovanje u korist stranih obavještajnih službi, uhićen je i određen mu je pritvor od tri mjeseca.

Sud je donio privremenu odluku o tromjesečnom pritvoru za 60-godišnjeg djelatnika Ministarstva obrane. Muškarca su, kako javlja Ukrajinska pravda pozivajući se na portal Onet, priveli na njegovom radnom mjestu u utorak, trećeg veljače.

Prema informacijama kojima raspolaže Onet, uhićeni Volodymyr P. osumnjičen je za suradnju upravo s ruskom i bjeloruskom obavještajnom službom.

LAŽNI IDENTITET U Njemačkoj uhićena špijunka: Prenosila podatke Rusiji preko bivših vojnika Bundeswehra
U Njemačkoj uhićena špijunka: Prenosila podatke Rusiji preko bivših vojnika Bundeswehra

Ovo nije jedini slučaj špijunaže u Poljskoj. Muškarac iz pograničnog grada Hrubieszówa osuđen je na tri i pol godine zatvora zbog prikupljanja informacija za rusku obavještajnu službu, a posebno se zanimao za sigurnosne mjere u strateški važnoj zračnoj luci Rzeszów.
 

