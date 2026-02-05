Poljaku koji je špijunirao za Ruse prijeti doživotni zatvor

Službenik poljskog Ministarstva obrane, kojeg su priveli trećeg veljače zbog sumnje u djelovanje u korist stranih obavještajnih službi, uhićen je i određen mu je pritvor od tri mjeseca.

Sud je donio privremenu odluku o tromjesečnom pritvoru za 60-godišnjeg djelatnika Ministarstva obrane. Muškarca su, kako javlja Ukrajinska pravda pozivajući se na portal Onet, priveli na njegovom radnom mjestu u utorak, trećeg veljače.

Prema informacijama kojima raspolaže Onet, uhićeni Volodymyr P. osumnjičen je za suradnju upravo s ruskom i bjeloruskom obavještajnom službom.

Poljska vojna kontraobavještajna služba pratila je njegove aktivnosti nekoliko mjeseci te je prikupljala dokaze u ovom slučaju. Ako ga proglase krivim, prijeti mu kazna zatvora u trajanju od osam godina pa sve do doživotnog zatvora.

Ovo nije jedini slučaj špijunaže u Poljskoj. Muškarac iz pograničnog grada Hrubieszówa osuđen je na tri i pol godine zatvora zbog prikupljanja informacija za rusku obavještajnu službu, a posebno se zanimao za sigurnosne mjere u strateški važnoj zračnoj luci Rzeszów.

