Splićani i Omišani ostali bez više od 170.000 eura: Jedan klik, lažni brokeri i SMS prevara

​Prva kaznena prijava je podnesena u Omišu protiv nepoznate osobe zbog računalne prijevare kojom je 34-godišnjak oštećen za ​više od 13.000 eura. ​Prevara se dogodila na način da je prije mjesec dana na njegov mobilni uređaj pristigla SMS poruka kojom je obaviješten da je potrebno ažurirati aplikaciju mobilnog bankarstva OTP banke.

U poruci mu je dostavljen i kod za ​"ponovno aktiviranje aplikacije​" pa je postupio prema uputama nakon čega je naknadno utvrdio da je s njegova bankovnog računa skinuto 13.000 eura.

U drugom slučaju policija je postupa​la zbog prijave 42-godišnjaka s omiškog područja koji je od 1. lipnja do 28. kolovoza ​ove godine nakon što je pronašao oglas za ulaganje u trgovinu naftom, zlatom i kriptovalutama, u više navrata uplatio ​nešto više od 14​ tisuća eura. Nakon izvršenih uplata nije ostvario očekivanu zaradu niti mu je vraćen uplaćeni novac, nakon čega je slučaj prijavio policiji, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Policija je u trećem slučaju 28. kolovoza ​primila prijavu koju je Splićanin podnio nakon što je ostao bez preko 140.000 eura. Tijekom srpnja ​je na internetskom portalu pronašao oglas agencije za ulaganje u kriptovalute naziva HCM te je putem poveznice pristupio stranici na kojoj je ostavio svoje osobne i kontakt podatke​.

Nakon toga s njim su telefonom i elektroničkom poštom komunicirale osobe koje su se predstavljale kao brokeri, odvjetnici, predstavnici Porezne uprave Velike Britanije, švicarske banke i osiguravajuće agencije za isplatu kapitala, uz obećanja o rastu uloženog novca.

Postupajući prema ​uputama​ koje su mu dali, u više navrata putem kriptomata uplaćivao je gotov novac koristeći kontakt brojeve i kodove koje je dobivao od osoba s kojima je komunicirao. ​Tako je od 21. srpnja do 27. kolovoza uplatio ​više od 142​ tisuće eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku​.