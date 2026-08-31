Tri osobe iz Omiša i Splita oštećene za više od 170 tisuća eura nakon što su postali žrtve računalne prijevare, izvijestila je u ponedjeljak splitsko-dalmatinska policija koja traga za počiniteljima
Splićani i Omišani ostali bez više od 170.000 eura: Jedan klik, lažni brokeri i SMS prevara
Prva kaznena prijava je podnesena u Omišu protiv nepoznate osobe zbog računalne prijevare kojom je 34-godišnjak oštećen za više od 13.000 eura. Prevara se dogodila na način da je prije mjesec dana na njegov mobilni uređaj pristigla SMS poruka kojom je obaviješten da je potrebno ažurirati aplikaciju mobilnog bankarstva OTP banke.
U poruci mu je dostavljen i kod za "ponovno aktiviranje aplikacije" pa je postupio prema uputama nakon čega je naknadno utvrdio da je s njegova bankovnog računa skinuto 13.000 eura.
U drugom slučaju policija je postupala zbog prijave 42-godišnjaka s omiškog područja koji je od 1. lipnja do 28. kolovoza ove godine nakon što je pronašao oglas za ulaganje u trgovinu naftom, zlatom i kriptovalutama, u više navrata uplatio nešto više od 14 tisuća eura. Nakon izvršenih uplata nije ostvario očekivanu zaradu niti mu je vraćen uplaćeni novac, nakon čega je slučaj prijavio policiji, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Policija je u trećem slučaju 28. kolovoza primila prijavu koju je Splićanin podnio nakon što je ostao bez preko 140.000 eura. Tijekom srpnja je na internetskom portalu pronašao oglas agencije za ulaganje u kriptovalute naziva HCM te je putem poveznice pristupio stranici na kojoj je ostavio svoje osobne i kontakt podatke.
Nakon toga s njim su telefonom i elektroničkom poštom komunicirale osobe koje su se predstavljale kao brokeri, odvjetnici, predstavnici Porezne uprave Velike Britanije, švicarske banke i osiguravajuće agencije za isplatu kapitala, uz obećanja o rastu uloženog novca.
Postupajući prema uputama koje su mu dali, u više navrata putem kriptomata uplaćivao je gotov novac koristeći kontakt brojeve i kodove koje je dobivao od osoba s kojima je komunicirao. Tako je od 21. srpnja do 27. kolovoza uplatio više od 142 tisuće eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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