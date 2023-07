Splićanin koji je Ivoševiću na Facebooku pisao da je četnik dobio kaznu od 3200 eura

Kandidat Domovinskog pokreta sa zadnjih lokalnih izbora Matej M., kažnjen je s 3200 eura kazne jer je splitskom dogradonačelniku Bojanu Ivoševiću na Facebooku napisao da je četnik, prenosi Dalmatinski portal.

Na ročištu prije četiri dana saslušan je i Ivošević, korak do njega bio je i okrivljenik. Sutkinja ga je pitala hoće li se ispričati, no nije to napravio. Pojasnio je kako je upotrijebio termin četnik, jer su četnici banda, a za njega su ovi na vlasti u Splitu banda.

Postupak se poveo po Ivoševićevoj prijavi policiji nakon što je pročitao da je Matej M. sa svog profila ispod njegove objave u komentaru napisao: "Majku ti tvoju tebi i dvosmjernoj traki. Uru vrimena vozim debilu jedan četnički. Treba tebe dobro polomit."

Ivošević je, pak, kazao da je okrivljeni i prije stavljao objave uvredljivog sadržaja, ali da ih nije prijavljivao. Ovaj put je to napravio jer je odlučio da tome mora stati na kraj, tim više što se radi o vrijeđanju na nacionalnoj osnovi, kao i prijetnji.

Matej M. uvjeravao je sutkinju kako nije napisao polomiti, nego polomi. U čemu je točno tu razlika, nije uspio pojasniti.