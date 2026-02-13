Obavijesti

DETALJI DRAME U DALMACIJI

Splićanin nasrnuo na policiju nožem, koristio je i suzavac! Prijavili ga za pokušaj ubojstva

Piše HINA,
Splićanin nasrnuo na policiju nožem, koristio je i suzavac! Prijavili ga za pokušaj ubojstva
ILUSTRACIJA | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Splitska policija u četvrtak je izvijestila da se napad dogodio oko 12,30 sati kada su policajci, koji su postupali temeljem naloga Županijskog suda u Splitu za dovođenje osobe, otvorili vrata i ušli u stan.

Splićanin koji je u četvrtak u svom stanu suzavcem i nožem napao policajce koji su došli po njega temeljem sudskog naloga prijavljen je za pokušaj ubojstva, doznaje se u petak u splitskoj policiji.

U policiji kažu da je nakon uhićenja napadač bio u rastrojenom stanju te je smješten na psihijatriju splitskog KBC-a.

S prijavom za pokušaj ubojstva pripadnici interventne i specijalne policije doveli su ga na ispitivanje u državno odvjetništvo.

"Nakon što osoba nije htjela otvoriti vrata stana, policijski službenici su otvorili vrata i ušli u stan da bi ih muškarac nakon ulaska poprskao sprejem koji sadrži nadražujuću tvar. Nakon toga je policijskog službenika napao nožem, ali s obzirom na to da je policijski službenik imao na sebi zaštitnu opremu nije ga ozlijedio", naveli su u priopćenju.

