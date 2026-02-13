Obavijesti

UŽAS U RIJECI

UŽAS U RIJECI

FOTO Još jednog napadača na maloljetnika doveli na sud u Rijeci. Za trećim još tragaju...


Rijeka: Privođenje jednog od napadača na 16-godišnjeg dečka

Pijani su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu, pokazuje uznemirujuća snimka koja je u posjedu 24sata

Nekolicina napadača brutalno su napala maloljetnika (16) u srijedu oko 5 ujutro u Rijeci. U bolnici je s teškim ozljedama. Uhićen je mladić (29), a sada su na sud doveli i drugog napadača (33). Za trećim riječka policija i dalje traga.

Pijani su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu, pokazuje uznemirujuća snimka koja je u posjedu 24sata. Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali.


Rijeka: Privođenje jednog od napadača na 16-godišnjeg dečka

- Sjedio je na klupici i jeo burek kada su ga napala i pretukla trojica. Bezobzirno su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga na podu iako nije pružao nikakav otpor - ispričao je rođak za Burin. 17-godišnji mladić je u napadu teško ozlijeđen.

TEŠKO SU GA OZLIJEDILI Detalji teškog napada u Rijeci na maloljetnika: Pijan ga tukao, još dva napadača su pobjegla!


Otac napadnutog mladića za Fiuman je otkrio da su se nedavno doselili te da mu nije jasno zbog čega su njegovog sina napali.

 - Prišao mu je jedan od trojice, opalio mu šamar i onda su nastavili sva trojica. Tukli su ga bez razloga. Doselili smo u Rijeku prije par mjeseci, inače smo iz Malog Lošinja. Jako sam zabrinut. Ovo nas je šokiralo i želimo da javnost zna što se događa - poručio je otac.

NASILJE U RIJECI Brutalan napad na maloljetnika u Rijeci nije prvi takav slučaj: I ovi događaji potresli su javnost


O detaljima napada oglasila se sada i riječka policija. Proveli su istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.


Rijeka: Privođenje jednog od napadača na 16-godišnjeg dečka

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja - naveli su.

UHITILI JEDNOG NAPADAČA Otac pretučenog maloljetnika za 24sata: 'Sav je natekao, mora čekati operaciju. Nije dobro...'


Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede.

- Spomenutog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda, kao i teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.

