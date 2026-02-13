FOTO Još jednog napadača na maloljetnika doveli na sud u Rijeci. Za trećim još tragaju...

Nekolicina napadača brutalno su napala maloljetnika (16) u srijedu oko 5 ujutro u Rijeci. U bolnici je s teškim ozljedama. Uhićen je mladić (29), a sada su na sud doveli i drugog napadača (33). Za trećim riječka policija i dalje traga.

Pijani su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu, pokazuje uznemirujuća snimka koja je u posjedu 24sata. Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali.

Rijeka: Privođenje jednog od napadača na 16-godišnjeg dečka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Sjedio je na klupici i jeo burek kada su ga napala i pretukla trojica. Bezobzirno su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga na podu iako nije pružao nikakav otpor - ispričao je rođak za Burin. 17-godišnji mladić je u napadu teško ozlijeđen.

Otac napadnutog mladića za Fiuman je otkrio da su se nedavno doselili te da mu nije jasno zbog čega su njegovog sina napali.

- Prišao mu je jedan od trojice, opalio mu šamar i onda su nastavili sva trojica. Tukli su ga bez razloga. Doselili smo u Rijeku prije par mjeseci, inače smo iz Malog Lošinja. Jako sam zabrinut. Ovo nas je šokiralo i želimo da javnost zna što se događa - poručio je otac.

O detaljima napada oglasila se sada i riječka policija. Proveli su istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja - naveli su.

Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede.

- Spomenutog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda, kao i teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.