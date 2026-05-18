JOŠ NE ZNA ŠTO ĆE S DOBITKOM

Splićanka osvojila 100.000 € na lutriji: 'Zbog Klaićeve bolnice odigrala sam par kombinacija!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

Sretni broj igra je Hrvatske Lutrije humanitarnog karaktera kroz koju se dio svake uplate donira Klinici za dječje bolesti Zagreb

Sretna dobitnica iz Splita stigla je prošli tjedan na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije u Zagrebu kako bi preuzela jackpot od 100.000 eura osvojen u igri Sretni broj. Kako nam je ispričala, kada s prijateljicama ide na kavu najčešće odigra pokoju papirnatu srećku, na kojima je do sada osvojila tek manje dobitke.

Ovoga puta privukla ju je priča iza igre.

Kada joj je prodavačica u poslovnici Hrvatske Lutrije objasnila da se kroz Sretni broj prikupljaju sredstva za Kliniku za dječje bolesti Zagreb, poznatiju kao Klaićeva bolnica, odlučila je odigrati nekoliko Sretnih brojeva. Upravo jedan od njih donio joj je jackpot u iznosu od 100.000 eura.

Privukla ju je i sama jednostavnost igre u kojoj se izvlači jedan broj, baš onako kako voli. Sretni broj igra je Hrvatske Lutrije humanitarnog karaktera kroz koju se dio svake uplate donira Klinici za dječje bolesti Zagreb, jednoj od najvećih dječjih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. Upravo je humanitarna svrha igre, kaže dobitnica, bila razlog zbog kojeg se odlučila uključiti.

Vijest o dobitku zasad je podijelila samo sa suprugom, a zajedno će odlučiti kako iskoristiti osvojeni iznos. S odlukom ne žele žuriti jer, kako je sama zaključila, treba dobro promisliti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

