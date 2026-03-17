Split daje u najam 30 stanova

Splitsko Gradsko vijeće u utorak je prihvatilo odluku kojom se u najam daje 30 stanova kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik, a gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je da davanjem u najam tih stanova i priuštivnom najamninom žele prodonijeti prevladavanju stambenih poteškoća.

- Ovo je bitna odluka za Grad Split kojom se davanjem 30 stanova u najam i priuštivom najamninom doprinosi prevladavanju stambenih poteškoća u Splitu - rekao je Šuta.

Današnjom odlukom, kako je obrazloženo, utvrđena su mjerila i postupci za davanje stanova u najam i način utvrđivanja iznosa najamnine, a uskoro slijedi raspisivanje javnog natječaja.

Tijekom rasprave je istaknuto kako će se voditi računa da se najam usmjeri prema socijalno najpotrebitijim mladim obiteljima pa će se konzultirati i institucije socijelne skrbi. Za odluku je glasalo 20 vijećnika dok ih je osam bilo suzdržano.