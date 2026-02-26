U ove zgrade ide 300 mikro stanova za mlade. Ali najam baš i nije mikro. Donosimo izračun!

Nekadašnji smještajni objekti Hrvatskih željeznica u Rijeci i Splitu bit će prenamijenjeni u male priuštive stanove, potvrdilo nam je Ministarstvo graditeljstva. U Rijeci je riječ o neboderu koji godinama stoji prazan u Ulici 1. maja, a u Splitu je riječ o objektu u Ulici gradišćanskih Hrvata. Te dvije lokacije trebale bi zajedno dati oko 300 stanova za mlade, izjavio je ministar Branko Bačić, iako se prema površinama čini da bi moglo biti i znatno više stanova.

U Zakon o priuštivom stanovanju, koji je upravo u saborskoj proceduri, Bačićevo ministarstvo prvi je put uvelo mikrostanove. Riječ je o stanovima od 18 do 30 četvornih metara koji bi bili dani u najam isključivo mladima, do 30 godina. Najam bi trajao četiri godine, a mogao bi se produljiti za najviše dvije godine. Kako je objasnio Bačić, ideja je da mladi čovjek ima priuštiviji najam dok “se ne snađe”, odnosno dok ne dobije bolje plaćen posao, kupi ili unajmi veći stan. To je tek dio šire strategije najma i građenja priuštivih stanova.

Samo u Rijeci 252 stana

Rijeka: Nekadašnji neboder HŽ-a, koji sada pripada Sveučilištu, iz dana u dan propada | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jedna osoba imala bi pravo na 18 a dvije na 26 četvornih metara. Takve stanove inače bi trebali graditi u manjem postotku u novim zgradama za priuštivo stanovanje, u kojima bi pola stanova bilo za prodaju, a polovica za najam. Međutim, nekretnine u Rijeci i Splitu su neiskorištene, već imaju manje smještajne jedinice, ne mogu se prenamijeniti, pa je država odlučila isprojektirati priuštive stanove za mlade. Ove stambene jedinice uključivale bi zajedničke prostore, praonicu i kuhinju, slično kao u studentskim domovima.

- Riječ je o novini koja se uvodi kroz novi Zakon o priuštivom stanovanju, a kojom se otvara mogućnost gradnje posebnih, funkcionalno osmišljenih stambenih jedinica, prvenstveno u velikim i sveučilišnim gradovima. Cilj ove mjere jest pružiti potporu mladim osobama u prijelaznom životnom razdoblju, dok ne osnuju obitelj i ne steknu uvjete za trajno rješenje svojeg stambenog pitanja. Istodobno, ove stambene mikrojedinice omogućuju kvalitetan i pristupačan smještaj i studentima - odgovorili su nam iz ministarstva.

Lokacija u Rijeci godinama je zapuštena i u vlasništvu je države. Neboder ima 15 katova, sagrađen je 1978. godine. Hrvatske željeznice koristile su ga kao hotel za samce. Ima ukupno 252 sobe, s kapacitetom oko 500 osoba, kažu u ministarstvu. Neboder već ima zajedničke sadržaje i manji aneks u kojem je nekad bila ambulanta. Objekt se ne koristi od 2007. godine. Država ga je prvo prepustila Sveučilištu u Rijeci za uređenje studentskog doma i hostela, ali zbog nedostatka novca to nije realizirano, pa je vraćen državi.

Do zaključenja ovog broja nismo dobili točne podatke o broju stanova u Splitu, gdje je zgrada, za razliku od riječke, još u vlasništvu državne tvrtke HŽ Infrastruktura. Zgrada ima osam etaža, od čega pet nadzemnih, a raspoloživa površina je oko 6400 četvornih metara unutar zgrade.

- Priprema se dokumentacija za javnu nabavu projektiranja, koja će biti pokrenuta čim zakon stupi na snagu - kažu u ministarstvu.

U ovim mikrostanovima, kao i budućim većim stanovima za najam, za cijenu najma ključan je prihod osobe ili obitelji. I tu dolazimo do pitanja isplativosti. Najam iznosi 30 posto prihoda osobe ili obitelji minus 2,5 eura po svakom kvadratu za režije. Za stan od 18 kvadrata, mlada osoba s malom plaćom od 1000 eura plaćala bi najam 255 eura. Ali ako joj je plaća 1500 eura, najam se već penje na 405 eura.

Paru nije baš isplativo

A još više dolazi do izražaja rast cijene ako u tim stanovima želi biti mladi par. To znači da imaju pravo na 26 kvadrata. Ako oboje zarađuju po 1000 eura, najamnina im je za taj mali stan 535 eura, što je već prilično visoko. Ako taj mladi par zarađuje po 1200 eura, već im najamnina državnog stana od tek 26 kvadrata skače na 655 eura. Za tu cijenu već i u Zagrebu mogu dobiti stan od 50-60 kvadrata.

Ako jedno radi, a drugo nema prihode, onda su u povoljnijoj situaciji. Jer ako samo jedno od njih zarađuje 1200 eura, stan od 26 kvadrata mjesečno bi plaćali 295 eura. Očito će ministarstvo morati poraditi na finom uštimavanju kriterija. Ministarstvo najavljuje da će u tim stanovima moći biti i studenti. Međutim, studenti bez prihoda nisu razrađeni u zakonu. Navedeno je samo da najamnina ne može biti niža od dva eura po kvadratu. Po toj najnižoj cijeni, stan od 18 kvadrata student bez prihoda plaćao bi 36 eura, a par studenata veći stan od 26 kvadrata - 52 eura.

I u ministarstvu su svjesni da u slučaju malih stanova, reguliranje najmnine kroz prihod nije najsretnije rješenje jer daje visoke cijene, pa nam kažu da će se još to mijenjati između dva čitanja zakona ili podzakonskim aktom. Tada će točno regulirati i najam za studente. 