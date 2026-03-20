Split: Dvojica optužena zbog ubojstva Lovre Vukušića

Zbog kaznenog djela teškog ubojstva i ubojstva Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv ​45-godišnjaka i 49-godišnjaka koje se tereti za ubojstvo Lovre Vukušića (45), objavilo je državno odvjetništvo ne navodeći imena.

Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su 15. travnja 2025. oko 23​,30 sati na području Splitsko-dalmatinske županije​ oštrim predmetom zadali žrtvi ozljedu u području vrata, od koje je preminula. ​

Uz to ih se tereti​ da su nakon toga tijelo žrtve prebacili do napuštenog objekta​ između Rupotine i Blaca gdje su ga zapalili​ kako bi prikrili tragove.​ Tijelo ubijenog muškarca prethodno su držali u stanu skoro dva dana.

O​bojica optuženih nalaze se u istražnom zatvoru zbog drugog kaznenog djela po rješenju suca istrage Županijskog suda u Splitu na temelju prijedloga državnog odvjetništva iz drugog kaznenog predmeta koji se vodi protiv njih.

Š​est dana nakon ubojstva pronađeno je tijelo ubijenog Lovre Vukušića. Policija je u tom slučaju kriminalističkim istraživanjem utvrdila kako je Vukušić ubijen u jednom stanu na području Splita nakon čega su njegovo tijelo odnijeli, zapalili ga i napustili mjesto događaja.

Optuženi muškarci već su od ranije poznati policiji po brojnim kaznenim djelima.