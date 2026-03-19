RADE KALKULACIJE

Šef HSU: 'Uvest će se minimalna mirovina. I Plenković se složio!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva

Za odabir najniže mirovine, kaže, dogovorili su se da će ove godine odrediti koja je najniža mirovina. Pokušavalo se to nekoliko puta, dodaje. Nije iznosio konkretne brojke

Dogovorili smo da će se ove godine odrediti koja je najniža mirovina, otkrio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselko Gabričević u emisiji Novi dan na N1, dodajući da se s time usuglasio i premijer Andrej Plenković.

Gabričević je kazao da se ukinula penalizacija, kako je to bilo i najavljeno.

- Za umirovljenike je to itekako velika stvar. Ta penalizacija nije u početku išla jednako pa se sad preračunavalo. Nisu svi ni bili jednako oštećeni. Raspon se kreće na više od 120 eura u jednom mjesecu, a kod nekih 30 ili 40 eura. Zato se došlo do prosjeka - dodao je.

Osim Hrvatske, nitko u Europskoj uniji nije ukinuo penalizaciju.  Dodao je da je granica 70 godina, što se mnogima ne sviđa. No, Gabričević ističe da se tako moralo zbog produženja životnog vijeka.

Za odabir najniže mirovine, kaže, dogovorili su se da će ove godine odrediti koja je najniža mirovina. Pokušavalo se to nekoliko puta, dodaje. Nije iznosio konkretne brojke.

- Radimo kalkulacije. Cilj je da što više umirovljenika bude van granica siromaštva. Izaći ćemo s brojkama, to nam je u planu. Moram u tom kontekstu reći da će ove godine prosječna mirovina iznositi 723 eura, da su najniže povećane za tri posto, a invalidske deset posto u prosjeku. Sve što smo zacrtali, realizirat ćemo, sto posto - zaključio je. 

Najniža mirovina u Hrvatskoj uređena je Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji propisuje da se isplaćuje osiguranicima čija je izračunata mirovina manja od zakonom zajamčenog minimuma. Riječ je o zaštitnom mehanizmu kojim država osigurava minimalni prihod u starosti, a može se ostvariti kao starosna, prijevremena, invalidska ili obiteljska mirovina. Iako je uvedena kako bi ublažila rizik od siromaštva, velik broj umirovljenika i dalje prima upravo najnižu mirovinu, koja često nije dovoljna za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

