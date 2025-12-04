U Splitu predstavili novu metodu liječenja tumora

U Klinici za onkologiju i radioterapiju Kliničkog bolničkog centra Split započeli su s primjenom nove metode liječenja, stereotaksijskom radioterapijom koja koristi linearni akcelerator za vrlo precizno zračenje tumora, objavili su iz splitskog KBC-a.

Inače, riječ je o najsuvremenijoj metodi onkološkog liječenja izrazito značajnoj za daljnje unapređenje onkološke skrbi pacijenata kojih gravitiraju splitskoj bolnici.

Stereotaksijska radioterapija omogućuje da se malim, jasno definiranim tumorima isporuči visoka doza zračenja u jednoj ili vrlo malom broju frakcija, uz minimalan učinak na okolno zdravo tkivo. Za razliku od klasične radioterapije prilikom koje se svakodnevno daju male doze zračenja tokom više tjedana, kod stereotaksije daje se jedna ili nekoliko vrlo visokih doza koje imaju ablativni učinak.

- Ovaj projekt donosi modernu i preciznu onkološku skrb svim pacijentima, bez obzira gdje žive - upravo ono čemu težimo u Ministarstvu zdravstva. Zahvaljujemo timu KBC-a Splita čija stručnost i požrtvovnost, uz podršku i ulaganja Vlade od gotovo 10 milijuna eura, čine ovakva postignuća mogućima - rekla je ministrica Irena Hrstić.

Stereotaksijska radioterapija ulazi na velika vrata u hrvatske onkološke centre kao simbol nove ere preciznog liječenja raka, jer omogućuje da se visoke doze zračenja usmjere gotovo milimetarskom točnošću na tumor uz maksimalnu poštedu zdravog tkiva. Na taj način, većim dozma zračenja i manjim brojem frakcija osiguravamo ishode koji su značajno bolji od onih kada se ordinira klasična radioterapija u specifičnim indikacijama. Druga je prednost brzina ordinacije, za razliku od klasične radioterapije koja često traje tjednima, ovakav oblik liječenja u mnogim slučajevima završava u svega nekoliko frakcija, što pacijentima olakšava organizaciju života i smanjuje broj dolazaka u bolnicu.

Primjenjuje se u liječenju širok spektar primarnih i oligometastatskih zloćudnih bolesti istaknuo je predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju, prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak. Pojasnio je kako je riječ o potpuno bezbolnoj metodi, smanjenom riziku od dugoročnih posljedica, potencijalno manje nuspojava i kraći broj terapijskih frakcija čime se pacijentima često poboljšava kvaliteta života.

- Naglasio bih i važnost ljudskog faktora. Uređaji znače, ali educirano, spremno i sposobno osoblje znači i više - rekao je.

U pripremi i provođenju stereotaksijske radioterapije sudjeluje multidisciplinarni tim sastavljen od onkologa, radioterapeuta, medicinskih fizičara, radiologa te tehničkog osoblja. Svima njima zahvalio je ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić. „Sa sigurnošću i ponosom mogu reći da KBC Split vodeći onkološki centar koji je ujedno i najopterećeniji u Hrvatskoj. Nastaviti ćemo biti potpuno predani našoj misiji – osiguravanju pravovremene, precizne i složene onkološke skrbi za sve pacijente. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu zdravstva na velikoj potpori potpori koju pružaju splitskoj bolnici.“

Podsjećamo, KBC-u Split su isporučena četiri nova linearna akceleratora, CT simulator te uređaja za brahiterapiju čime je splitska bolnica zauzela mjesto jednog od tehnološki najmodernijih centara za radioterapiju u ovom dijelu Europe. Ovu kapitalnu investiciju vrijednu 9,9 milijuna eura osigurala je Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Postavljanje novog dodatno su proširene terapijske mogućnosti splitske onkologije.

Čitavo ulaganje, napredak i modernizacija najvažnija je onkološkim pacijentima. Prvi pacijent, 84-godišnji Splićanin, s metastatskim karcinomom prostate, izrazio je zahvalnost što je baš on imao priliku biti dio ovog povijesnog iskoraka.

- Hvala liječnicima, čitavom timu i KBC-u Split na skrbi koju su mi pružali do sada. Zadovoljan sam kako je današnji postupak prošao i vjerujem se da će čitavo liječenje biti uspješno - rekao je.