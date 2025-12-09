U Splitu uhitili dilere, među njima i bjegunca s tjeralice! Evo što su mu sve našli u stanu

Dva muškarca i 25-godišnja djevojka uhićeni su zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te prekršaja iz Zakona o suzbijanju droga - dvojica muškaraca su u zatvoru, a djevojka je privedena pritvorskom nadzorniku, doznaje se u utorak u splitskoj policiji.

Za 43-godišnjaka i 25-godišnjakinju policija osnovano sumnja da su počinili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok se 49-godišnjak sumnjiči za prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Dileri su uhićeni u ponedjeljak, u jutarnjim satima. Policija je na području Splita zaustavila 49-godišnjaka koji je posjedovao tri grama kokaina, a drogu mu je prethodno prodala 25-godišnjakinja što je policija vidjela. Oboje su uhićeni, a nešto kasnije je uhićen i 43-godišnjak koji se skrivao u stanu i za kojim je bila raspisana tjeralica suda jer se nije javio na izdržavanje pravomoćne kazne zatvora.

Pokretanje videa... 00:36 Zapljena droge u PU Splitsko-dalmatinska | Video: PU splitsko dalmatinska

Nakon što su policijski službenici ušli u stan, uhitili su muškarca uz uporabu sredstava prisile. Riječ je o dileru koji je pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, ali izrečenu kaznu zatvora nije u cijelosti izdržao, niti se odazvao na izdržavanje zbog čega se skrivao. Zajedno s 25-godišnjakinjom je, radi daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi, u stanu u Splitu imao više vrsta različitih droga.

Tijekom pretrage stana policija je pronašla 33 komada droge ecstasy, 5.8 grama hašiša, 13,8 grama kristala kokaina i 8,4 grama kokaina. Pronađen je i pištolj kojeg je 43- godišnjak ilegalno posjedovao, kao i digitalna vaga s tragovima bijele materije nalik na kokain koja je služila za preprodaju droge, rekli su u policiji.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 25-godišnjakinja je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku, a 43-godišnjak je odveden u zatvor. Osim što će biti kazneno prijavljen zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Stariji muškarac, 49-godišnjak, je počinio prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga te je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na to da se radi o ponavljaču prekršaja i da mu se izrekne kazna zatvora. Sud mu je odredio zadržavanje do 21. prosinca nakon čega je predan u zatvor.