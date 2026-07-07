Splitska policija traži muškarca s fotografije. Jeste ga vidjeli?

U Splitu je 18. travnja ove godine, na području Ulice kralja Tomislava i Klaićeve poljane, došlo do narušavanja javnog reda i mira. Policija je objavila fotografije muškarca za kojeg pretpostavljaju da raspolaže saznanjima o navedenom događaju, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, pozivaju ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr