Obavijesti

News

Komentari 6
POLICIJA UPOZORAVA

Splitska policija zaustavila je 10 vozača električnih romobila. Svi ostali bez njih. Kaznili i roditelje

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Sva vozila su privremeno oduzeta. Roditelji i maloljetnici bite će prekršajno sankcionirani

Splitska policija priopćila je kako su tijekom protekla tri dana na području grada Splita zaustavili deset električnih romobila visokih performansi kojima su upravljala dva djeteta, šest maloljetnih i dvoje punoljetnih ljudi. Sva vozila su privremeno oduzeta. Roditelji i maloljetnici bite će prekršajno sankcionirani.

Iskoristili su priliku, da još jednom podsjete roditelje na ograničenja koja se odnose na upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima:

  • dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom je 14 godina
  • vozači su dužni noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, biti označeni reflektirajućim prslukom 
  • mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani
  • vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje,
  • na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom
  • vozilom se ne smije upravljati koristeći slušalice u ili na oba uha
  • ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.
U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 133/23. i 145/24.), odnosno u čl. 2. st. 1. t. 104. navedeno da je „osobno prijevozno sredstvo” vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam  motora nije veći od 25cm3 ili čija trajna snaga elektormotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.), dok je u čl. 112. gore navedenog zakona propisano kuda i kako se mogu kretati „osobna prijevozna sredstva”.

Komentari 6
