TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Muškarac pao s romobila u Puli: Maknuo obje ruke s upravljača

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Muškarac (50) je teško ozlijeđen, a medicinsku pomoć pružili su mu u pulskoj bolnici

Muškarac (50) teško je ozlijeđen u petak dok je vozio romobil u Puli. Vozio je romobil nogostupom, a u jednom je trenutku maknuo obje ruke s upravljača, piše istarska policija.

Tom je prilikom izgubio kontrolu nad romobilom i pao. Teško je ozlijeđen, a medicinsku pomoć pružili su mu u pulskoj bolnici.

- Policija ponovno apelira na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti, kao i o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Podsjećamo stoga na odredbe koje reguliraju sudjelovanje električnih romobila u prometu, navodi istarska policija.

Vozače romobila podsjećaju na prometna pravila kojih bi se trebali držati, a sve su naveli na službenim stranicama PU istarske.

