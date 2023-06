Splitska udruga gradski prostor pretvorila u luksuzni apartman. Đerek: 'Otkazali smo ugovor'

Dok većina udruga u Splitu muku muči s pronalaskom 'poslovnog prostora', oni pak koji ga imaju pretvorili su ga u luksuzan apartman, piše Slobodna Dalmacija.

U centru grada s pogledom na Rivu udruga "Dan Amor" gradski prostor prenamijenila je u u tri luksuzna apartmana te je godinama iznajmljivan bez znanja vlasnika.

Foto: booking.com

Da stvar bude još bolja prostor su dobili od Grada po povlaštenoj najamnini.

U registru udruga kao njihovo područje djelovanja navodi se 'demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, međunarodna suradnja, socijalna djelatnost, sportska djelatnost'.

- Kada sam napokon smogla snage popeti se na taj treći kat imala sam što vidjeti! Sva skupa oprema udruge je bila izbačena. Pitala sam ga što je ovo, a on je odgovorio da je isplatio sve svoje dugove i da šutim, jer će i meni biti dobro. Nisam htjela sudjelovati u tome te sazivam skupštinu i smjenjujem ga. Poduzela sam sve korake koje sam mogla da upoznam nadležne sa situacijom, tražila sam pomoć od svih, ali svi su govorili da je to moj problem - priča stara/nova predsjednica Smiljana Reić Šerbo koja se na to mjesto vratila nakon zdravstvenih problema.

O svemu smo poslali upit i pročelnici Upravnog odjela za gradsku imovinu Maji Đerek. Njen odgovor prenosimo u cijelosti:

Foto: booking.com

- Grad Split i Udruga DAN AMOR sklopili su od 1.1.2016. Ugovor o zakupu gradskog poslovnog prostora na adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 5, površine 63,49 m2, uz zakupninu od 1,99 eura po m2 odnosno ukupno 126,40 eura mjesečno uvećano za PDV, a na temelju provedenog javnog natječaja. Ugovor o zakupu produžen je od 28.12.2020. na sljedećih pet godina.

U Ugovoru o zakupu su kao djelatnosti koje su dopuštene u prostoru navedene samo registrirane djelatnosti Udruge, zbog čega je i cijena zakupa povlaštena cijena jer Grad Split na taj način subvencionira i podržava djelovanje udruga. Inače, kao djelatnosti Udruge navedene su: promicanje religijske kulture, promocija i izgradnja međuvjerničkog dijaloga, pomoć i podrška djeci i starijim osobama te osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Tijekom proteklih mjeseci pokušali smo obaviti pregled i očevid poslovnog prostora, no nismo uspjeli jer je prostor svaki put bio zatvoren.

Nakon Vašeg upita i sumnje kako se u prostoru obavlja i ugostiteljska djelatnost -pružanje usluga smještaja, kontaktirali smo predsjednicu Udruge, gospođu Smiljanu Reić Šerbo, koja nam je kazala kako Udruga nije više u posjedu poslovnog prostora te kako prostore koristi donedavni predsjednik Udruge Jakov Periš, koji je promijenio bravu i uredio prostor za usluge smještaja. Ističemo kako u spisu postoje dokazi da je i gospođa Reić Šerbo tražila nadopunu djelatnosti za usluge smještaja te kako je tražila smanjenje zakupnine, iako je navedena povlaštena cijena postignuta na javnom natječaju. Obveza je bila gospođe Reić Šerbo otkazati ugovor o zakupu s danom prestanka korištenja prostora od strane Udruge, no isto nije napravila.

Foto: booking.com

Nakon navedenog, zatražili smo povrat ključeva od gospođe Reić Šerbo te otkazali Ugovor o zakupu iz razloga jer se u prostoru obavlja nedopuštena djelatnost.

Nakon toga, kontaktirali smo donedavnog predsjednika Udruge Jakova Periša te zatražili hitan povrat navedenog prostora Gradu jer se isti u poslovnom prostoru nalazi bespravno te obavlja nedopuštenu djelatnost. Isti je nakon više poziva pristao dobrovoljno vratiti poslovni prostor Gradu, a ulaskom u poslovni prostor imali smo što i vidjeti – ekskluzivne apartmane.

Foto: booking.com

Isto tako, u spisu postoji dokaz kako je gđa Reić Šerbo još 2016. zatražila dopunu djelatnosti i za djelatnost smještaja, navodeći kako će tamo smještati strane državljane. To je završilo nažalost na tome da se smještaj oglašavao preko Bookinga za 1.500,00 eura po noćenju. Dakle, ista je bila upoznata sa svime, a meni kao pročelnici se obratila pismeno tek nakon što smo je kontaktirali. Udruga nije registrirana za djelatnost smještaja niti su ikada zatražili minimalne tehničke uvjete za istu djelatnost od nadležnog odjela Županije. Grad nije dao dopuštenje za obavljanje takve djelatnosti, s obzirom na registraciju Udruge.

Nakon prikupljanja svih dokaza, proslijedit ćemo dokumentaciju nadležnim tijelima da razmotre radi li se o kaznenom djelu te ćemo također vidjeti mogućnost pokretanja tužbe radi naknade štete.

U sljedećem razdoblju Grad će donijeti odluku kako najbolje iskoristiti predmetni poslovni prostor na budućim javnim natječajima za zakup.

Udruga je koristila prostor koji je dobila po povlaštenoj cijeni za komercijalnu djelatnost – usluge smještaja. Ovime napominjemo svim udrugama koje koriste gradske prostore kako su u obvezi koristiti prostore za svoje registrirane djelatnosti. Korištenje poslovnih prostora će se strogo kontrolirati te je ugovorom zabranjena svaka vrsta podzakupa bez suglasnosti Grada ili obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru. Svim zakupnicima koji krše ugovor o zakupu ili ne plaćaju dužnu zakupninu, ugovor o zakupu će biti otkazan - rekla nam je Đerek.